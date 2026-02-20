El subsidio para mayores de 52 años en 2026: Guía completa de requisitos y novedades

reportaje sobre el paro en el ecyl oficina de empleo sepe. JESÚS F. SALVADORES

El subsidio para mayores de 52 años se consolida en 2026 como una de las redes de seguridad más importantes del sistema de protección por desempleo en España. A diferencia de otras ayudas, esta destaca por su carácter indefinido (hasta la jubilación) y por mantener las cotizaciones para la futura pensión.

1. Cuantía y Límites de Renta en 2026

La cuantía del subsidio se mantiene referenciada al 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Importe mensual: 480 euros.

Límite de rentas propias: El solicitante no puede tener ingresos que superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Debido a la reciente subida del SMI en 2026, el nuevo umbral de ingresos permitidos se sitúa en 915,75 euros mensuales (calculado sobre un SMI de 1.221 euros en 14 pagas).

Nota importante: Solo se tienen en cuenta las rentas individuales del solicitante, no las de su unidad familiar.

2. Requisitos fundamentales para el acceso

Para beneficiarse de esta ayuda, se deben cumplir los siguientes criterios técnicos y laborales:

Edad: Tener 52 años o más en el momento de la solicitud.

Inscripción: Estar inscrito como demandante de empleo y haber suscrito el Compromiso de Actividad.

Cotizaciones para jubilación: Haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral, de los cuales al menos 2 años deben estar dentro de los últimos 15.

Cotizaciones por desempleo: Acreditar un mínimo de 6 años de cotización por desempleo en España.

Situación de origen: Haber agotado la prestación contributiva (el paro) o encontrarse en situación legal de desempleo habiendo cotizado entre 90 y 359 días.

3. Cambios Clave y Beneficios en la Cotización

Uno de los puntos más atractivos de este subsidio es su impacto en la futura jubilación:

Cotización al 125%: El SEPE sigue cotizando por el beneficiario sobre el 125% de la base mínima vigente. En 2026, esto supone una base de cotización aproximada de 1.780 euros mensuales, lo que ayuda a evitar lagunas en la pensión final.

Compatibilidad con el empleo: Existe el Complemento de Apoyo al Empleo, que permite compatibilizar el subsidio con un trabajo, aunque en estos casos la cotización que realiza el SEPE se reduce de forma proporcional a la jornada trabajada.

Declaración Anual de Rentas (DAR): Es obligatorio presentarla cada año. Olvidar este trámite es la causa principal de suspensión de la ayuda.