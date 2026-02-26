Los mayores de 55 años generan el 33% del PIB y sostienen el ahorro en España

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

El envejecimiento de la población está reconfigurando la economía española y, en concreto, la estructura del consumo. Lejos de limitarse a ser un grupo receptor de pensiones, los mayores de 55 años se han consolidado como uno de los principales motores de la demanda interna. En 2022 los mayores de 55 años —16,1 millones de personas— concentraron 592.719 millones de euros en recursos, el 43% del total asignado a los miembros de los hogares. Así lo refleja el informe 'Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género', elaborado por Fundación Mapfre y Fedea que analiza con detalle cuánto ingresa, consume, ahorra y aporta al sector público cada grupo de edad. El peso económico del colectivo sénior se traduce en una capacidad de gasto superior a la media.

El consumo privado medio por persona en este grupo de edad alcanzó los 13.511 euros anuales frente a los 12.088 euros del conjunto de la población. Si se incorpora el factor de la vivienda en propiedad, asciende a 16.406 euros, el más elevado de todos los grupos de edad.

El patrón de consumo muestra que el gasto se mantiene relativamente estable hasta los 50 años y aumenta a partir de esta edad debido, en buena medida, al mayor peso del gasto sanitario, tanto público como privado, y por la vivienda. A medida que disminuye el número de convivientes -ya sea por emancipación de los hijos o viudedad-, se eleva el coste por persona asociado a la vivienda, incluido el alquiler.

Este cambio tiene implicaciones directas para sectores como la sanidad, los servicios personales, la atención a la dependencia y determinadas actividades vinculadas al ocio y el bienestar. Aunque las rentas del trabajo merman tras la jubilación, el descenso se compensa con prestaciones públicas y rentas de activos. En 2022 los mayores de 55 años recibieron 183.070 millones de euros, fundamentalmente pensiones, y registraron una mayor participación relativa de ingresos procedentes del capital, reflejo de la acumulación patrimonial.

Ahorran casi el 70%

Además de consumir más, este grupo concentra la mayor parte del ahorro nacional. Los mayores de 55 años concentraron casi siete de cada diez euros del ahorro nacional en 2022. Al mismo tiempo, aportaron 138.173 millones en impuestos y cotizaciones sociales, más de un tercio del total recaudado. Esta radiografía también muestra que la capacidad de ahorro de los más jóvenes es prácticamente inexistente. Hasta los 29 años los ingresos laborales son reducidos y el consumo se financia, principalmente, mediante transferencias privadas entre familiares y gasto público, especialmente en educación y sanidad.