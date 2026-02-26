Convocadas las ayudas del Plan Minel: 4 millones de euros destinados a desempleados en ayuntamientos mineros

Mineros del Alto Bierzo a las puertas de una explotación en Tremor de Arriba, en una imagen de archivo.DL

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó hoy la financiación del Plan Especial de Empleo Minel 2026 con una dotación de 3.960.000 euros en municipios mineros de León y Palencia. El programa, de carácter ordinario y recurrente, está gestionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y se enmarca en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

La iniciativa tiene como objetivo financiar la contratación de personas desempleadas en los 31 municipios de las provincias de León y Palencia incluidos en la zona de Transición Justa, con el fin de paliar las consecuencias del cierre de explotaciones mineras e impulsar la diversificación económica de estos territorios.

Las subvenciones permitirán a los ayuntamientos beneficiarios formalizar al menos 330 contratos para la realización de obras y servicios de interés general. El reparto de los fondos garantiza un mínimo fijo de 60.000 euros por ayuntamiento, mientras el resto se distribuirá de forma proporcional al número de desempleados registrados en cada municipio durante 2025. Según estos criterios, los 24 municipios de la provincia de León recibirán un total de 3.108.000 euros, mientras que los 7 municipios de la provincia de Palencia contarán con 852.000 euros.

Las personas contratadas deberán ser desempleados inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Atendiendo a la petición de los ayuntamientos, la duración de los contratos se establece entre los 90 y los 180 días, con una subvención de 12.000 euros por trabajador contratado, durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 2026 y el 28 de febrero de 2027.