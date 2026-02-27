El IPC se mantuvo estable en febrero en el 2,3%, pero la inflación subyacente escala al 2,7%

Archivo - Un mercado de alimentos.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en el 2,3% en febrero, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo estadístico ha explicado que en este comportamiento ha afectado a la baja el descenso de los precios de la electricidad, que subieron en febrero de 2025, y al alza, los combustibles y lubricantes para vehículos personales, restaurantes y servicios de alojamiento y alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios aumentaron más que en febrero de 2025.

Con el mantenimiento del IPC interanual en febrero, se pone fin a tres meses consecutivos de bajadas.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que España "sigue en la senda de control de precios" marcada por el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de un crecimiento cercano al 2%. "Y esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo", ha añadido.

LA SUBYACENTE SUBE AL 2,7%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en febrero escaló una décima, hasta el 2,7%, tras tres meses consecutivos en el 2,6%.

De confirmarse esta tasa del 2,7%, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde agosto de 2024, cuando también fue del 2,7%.

LOS PRECIOS SUBEN UN 0,4% EN EL MES

En términos mensuales (febrero sobre enero), el IPC subió un 0,4%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de octubre, cuando aumentó un 0,7%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del 0,4%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el segundo mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de febrero el próximo 13 de marzo.

