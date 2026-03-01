Otro año, y no será el último, de sangría laboral en las telecos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

¿Cuántos operadores de telecomunicaciones necesita un continente? Es una pregunta que sobrevuela despachos empresariales, fondos de inversión y reguladores europeos. En España, sin embargo, la cuestión tiene una traducción más inmediata: 7.000 empleos menos en apenas un año. Y todo apunta a que no será el último ajuste. Lo que está en juego no es solo una discusión técnica sobre competencia o concentración. Es el tamaño mismo del sector y, con él, el número de trabajadores que puede sostener. Cerca de cuarenta grandes operadores en Europa son, a juicio de buena parte de la industria, demasiados para repartirse un mercado maduro, con clientes cada vez más sensibles al precio y márgenes que no dejan de estrecharse. «En China hay tres empresas de telecomunicaciones, en India hay tres y en Europa hay 38», resumía recientemente Marc Murtra, presidente de Telefónica. Y es que el mapa de telecomunicaciones en Europa sigue fragmentado. La conclusión implícita es clara: crecer o desaparecer. Y cuando crecer es difícil, la variable de ajuste suele ser interna. Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que retroceder a los años noventa. La UE decidió entonces desmontar los antiguos monopolios y abrir el mercado. Más operadores, más competencia, precios más bajos. Funcionó. España es hoy uno de los mercados más competitivos del continente, pero el éxito tuvo efectos secundarios. Entre 2008 y 2017 los precios de las telecomunicaciones en España bajaron todos los años sin excepción, según el INE. Incluso hubo desplomes superiores al 11% en 2013 y 2014. Durante casi una década el sector operó en un entorno de deflación persistente mientras el IPC general subía. Solo en 2023 —los últimos datos disponibles— se registró un ligero repunte del 2,1%, insuficiente para compensar el deterioro acumulado. Las telecos que habían invertido miles de millones en redes tuvieron que abrirlas a terceros. Se facilitó el acceso mayorista para que nuevos actores pudieran operar sin desplegar infraestructura propia. Se multiplicaron las marcas. Europa redujo las barreras de entrada con éxito, pero no diseñó un mecanismo equivalente para facilitar la salida.

Asimetría

Ahí es donde —según Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y consejera independiente del Banco de España— se encuentra el núcleo del problema. En su análisis sostiene que la política europea ha generado una «asimetría estructural»: entrar es relativamente fácil, salir es extraordinariamente difícil. Europa consiguió servicios baratos, aunque con un mercado más fragmentado que el de otras grandes economías. La presión no es sólo europea: es global. El consumo mundial de datos alcanzará los 9,7 millones en 2027. Casi el 80% del tráfico previsto será vídeo digital. Pero ese crecimiento no se traduce automáticamente en ingresos. Los servicios de acceso a internet crecerán apenas un 4% anual hasta 2027, mientras las telecos deberán invertir ese año más de 340.000 millones de dólares en infraestructuras de red.