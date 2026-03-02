Alimerka refuerza su plantilla con más de 500 contrataciones y amplía el descanso anual sumando hasta ocho días libres adicionales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados asturiana Alimerka ha aprobado un ambicioso paquete de medidas que afianzan su compromiso con el bienestar y la satisfacción de su equipo de profesionales, así como su firme apuesta por ofrecer el mejor servicio a sus clientes, consolidando así un modelo laboral de referencia en el sector.

La compañía ampliará su plantilla a través de un histórico plan de captación de talento, que implica la contratación y formación de más de 500 profesionales, y que conlleva una inversión de más de 13 millones de euros. El proceso ya está en marcha y, en las últimas semanas, se han incorporado progresivamente más de 300 personas con contratos indefinidos, que serán acompañadas a través de un completo programa de formación diseñado con el objetivo de seguir elevando los estándares de atención al cliente, especialmente en las secciones de pescadería y carnicería, emblemas de Alimerka y reflejo de su apuesta por el producto fresco y de proximidad.

En cumplimiento con el compromiso adquirido con sus trabajadores, Alimerka compensará a la plantilla reduciendo su jornada durante 2026, una medida con la que refuerza su apuesta por la conciliación y la mejora continua de las condiciones laborales de su equipo, que ya quedó patente con la implantación pionera de la jornada de 37,5 horas y del descanso semanal de dos días. Además, desde el pasado mes de enero la plantilla se ha beneficiado de una subida salarial que ha supuesto una inversión de más de 3 millones de euros.

Todas estas mejoras evidencian el firme compromiso de la compañía con el desarrollo profesional de su equipo, la retención del talento y la consolidación de un capital humano esencial para seguir ofreciendo un servicio cercano, competitivo y acorde a las expectativas de sus clientes.