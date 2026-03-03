El pánico al impacto económico global de la guerra desata el caos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los mercados financieros sucumben a la escalada militar entre EEUU, Israel e Irán. La resistencia que hasta ahora habían mostrado las bolsas mundiales a las tensiones geopolíticas y comerciales se convierte ahora en un fuerte temor a que el conflicto se alargue más de lo esperado, desbaratando todas las previsiones sobre la inflación y el crecimiento manejadas. El principal miedo de los inversores es un colapso en el estrecho de Ormuz, que ya ha obligado a navieras y petroleras a buscar rutas alternativas a este paso por donde circula el 20% del crudo mundial. El comercio es más lento y, según informa Bloomberg, las aseguradoras marítimas han dejado de cubrir los riesgos de guerra de los buques que navegan por el Golfo Pérsico, lo que puede dar la puntilla al sector. La tensión provocó este lunes un repunte vertical en el precio del petróleo, disparado un 8% hasta los 79 dólares el barril de Brent, de referencia en Europa. Mucho más notoria fue la subida del gas, desbocado un 42% al cierre de los mercados europeos, ante una posible crisis de suministro tras el cierre de la planta de Ras Laffan, atacada por drones iraníes. «La reciente escalada ha inyectado una considerable prima de riesgo geopolítico en los mercados, principalmente a través del petróleo.Si bien la historia sugiere que estas perturbaciones son efímeras para la renta variable, los niveles elevados de los índices aumentan la vulnerabilidad a corto plazo», señalan los analistas de Julius Baer en una nota remitida a clientes. Esa percepción del riesgo provocó ayer fuertes caídas en todas las bolsas, con el Ibex-35 dejándose un 2,6% hasta los 17.878,90 puntos. Las pérdidas también superaron el 2%en Alemania, Francia y Londres, siendo más moderadas, del entorno del 0,5% en Wall Street. Repsol, al alza En el caso del Ibex, la excepción la puso Repsol, disparada un 5,4% al calor de las subidas del precio del crudo. Indra terminó cediendo cerca de medio punto porcentual pese a la renovada apuesta del sector defensa en este clima de tensión. En todo caso, los números rojos pesaron mucho más para valores más ligados al ciclo económico, como aerolíneas, turismo y consumo. Con un duro correctivo al sector bancario, Santander e Inditex lideraron las caída.