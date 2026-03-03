Los becarios ya tienen un buzón para denunciar abusos y explotaciones laborales

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Desde este lunes los más de 1,6 millones de becarios que hay en España tienen a su disposición un buzón para denunciar, de forma totalmente anónima, los abusos, explotaciones e irregularidades a las que, en ocasiones, se les somete en la empresa en la que realizan sus prácticas de trabajo. Se trata de una iniciativa lanzada por el Ministerio de Juventud para «romper el silencio sobre los abusos que sufre un colectivo donde el 42% de los jóvenes, casi la mitad, por tanto, declara haber sufrido situaciones de explotación, según resalta CC OO con datos de la Encuesta Juventud 2023. «Ponemos en marcha este instrumento que consideramos que puede ser tremendamente útil, precisamente para inspeccionar y para acabar con esta mala praxis de algunas empresas», subrayó la ministra Sira Rego durante el acto de presentación al que también acudió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La puesta en marcha de este buzón pretende poner punto y final a la desprotección de este colectivo y tiene la ambición de no ser solo un simple foro de quejas, sino erigirse como un canal serio que permitirá a la inspección de Trabajo actuar directamente contra el fraude de las falsas prácticas laborales. Precisamente su pistoletazo de salida se produce apenas 24 horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe el Estatuto del Becario, un texto acordado ya en 2023 con los sindicatos, pero que tiene el rechazo frontal de la patronal y de la comunidad educativa y que, además, tendrá más que difícil ver la luz en el Congreso, puesto que tampoco goza de los apoyos necesarios de los grupos parlamentarios para lograr la mayoría. El Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa, más conocido como el Estatuto del Becario, limitará las prácticas extracurriculares a 480 horas, prohibirá pagar por formarse y establecerá una serie de derechos para estos trabajadores en prácticas.