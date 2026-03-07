Hacienda no ha devuelto aún el IRPF a un millón de jubilados mutualistas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Casi un millón de pensionistas revisan cada mañana su cuenta bancaria esperando un ingreso de la Agencia Tributaria que no llega. No son casos aislados. 117.468 solicitudes siguen sin tramitar en las bases de datos del Fisco y otras 786.069 han sido tramitadas, pero su estado final continúa sin aclararse: algunas habrían sido rechazadas y otras siguen pendientes de pago. En total, cientos de miles de mutualistas permanecen atrapados en un doble atasco administrativo en el proceso de devolución del IRPF pagado de más por sus antiguas cotizaciones a mutualidades laborales. Una situación que ha salido a la luz tras una petición presentada a través del Portal de Transparencia y el requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ante el silencio inicial de la Administración, la reclamación llegó al Consejo de Transparencia.

El requerimiento era nítido: debía aclarar cuántos pensionistas habían pedido la devolución, cuántos habían cobrado ya y cuántos tenían el derecho reconocido pero seguían esperando el ingreso. Sin embargo, en su respuesta oficial —emitida en marzo de 2026 y a la que ha tenido acceso este periódico— la Agencia Tributaria evita concretar ese punto. Según el documento, hasta el 25 de febrero de 2026 se habían presentado 2.405.992 solicitudes de devolución. De ellas, la Agencia asegura haber tramitado expedientes correspondientes a 2.288.524 contribuyentes, mientras que 1.502.455 han recibido algún pago. La respuesta no detalla qué ocurre con los 786.069 restantes, cuyas solicitudes han sido tramitadas pero cuya situación final no se especifica. Fuentes del Fisco apuntan a que muchos corresponderán a denegaciones, bien porque los solicitantes no cumplen los requisitos o porque la regularización del IRPF no genera devolución. La notificación de estos casos no se realiza de forma automática y se comunicará próximamente, incluso a través de un apartado específico en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Para justificar esta falta de desglose y su negativa a facilitar otros datos requeridos, Hacienda se escuda en motivos técnicos. En su resolución oficial sostiene que la información «no está parametrizada informáticamente para su explotación». Regularización millonaria Pese a la falta de detalle sobre las solicitudes pendientes, la Agencia sí permite dimensionar el impacto económico del proceso. Hasta finales de febrero de 2026 el Estado ha desembolsado 2.907 millones de euros en devoluciones a los pensionistas afectados. El volumen de solicitudes se disparó en el verano de 2025 tras un cambio normativo. Inicialmente, el Gobierno había previsto que las devoluciones se solicitaran de forma escalonada entre 2025 y 2028. Sin embargo, la aprobación de la Ley 5/2025 eliminó ese calendario y permitió reclamar todos los ejercicios pendientes mediante un único formulario.