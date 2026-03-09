CaixaBank impulsa la financiación empresarial en CyL con 1.479 M de euros en 2025, un 19% más que el año anterior

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

CaixaBank destinó en 2025 un total de 1.479 millones de euros a financiar a empresas de Castilla y León, lo que supone un incremento del 19% respecto al ejercicio anterior. Esta actividad se materializó en 6.300 operaciones de crédito, un 10% más que en 2024.

Los recursos financiaron principalmente liquidez e inversiones orientadas al crecimiento de pequeñas, medianas y grandes compañías de la región. Además, la entidad pone a disposición del tejido empresarial distintas soluciones especializadas que van desde soluciones más comunes como el factoring, confirming o renting hasta productos más sofisticados como el fondo Added Value, el fondo Venture Debt, financiación estructurada o crédito suministrador, entre otras opciones diseñadas para cubrir tanto necesidades de circulante como proyectos de inversión a largo plazo.

El director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, destacó “la fortaleza y capacidad de crecimiento del tejido empresarial castellano y leonés”, al que calificó como “motor fundamental del desarrollo económico regional”. Asimismo, subrayó que “el apoyo de CaixaBank no se limita a la financiación: nuestros gestores trabajan de forma cercana con las empresas para comprender sus retos y ofrecer soluciones a medida y un acompañamiento integral”.

CaixaBank cuenta en Castilla y León con 9 centros y oficinas especializadas dedicadas exclusivamente a atender las necesidades de empresas. En estos espacios, equipos expertos en gestión empresarial ponen a disposición de los clientes una propuesta de valor diferencial, basada en asesoramiento experto y una amplia gama de productos y servicios.

CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 212 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.000 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, pymes, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y agroalimentario, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.