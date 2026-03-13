Eurocaja Rural obtuvo un beneficio de 122 M€

Publicado por Europa Prezz Valladolid Creado: Actualizado:

Eurocaja Rural cerró 2025 con un beneficio después de impuestos de 122 millones de euros, un 5,49% superior a los del ejercicio 2024.

El balance total ascendió a 11.221 millones de euros, lo cual representa un incremento del 13,48% frente al ejercicio precedente, según ha trasladado la cooperativa en su informe de resultados hecho público ayer.

Durante 2025, la Entidad ha continuado avanzando en su estrategia de expansión territorial, reforzando su presencia en todo el país mediante la apertura de 28 nuevas oficinas y la incorporación de equipos altamente especializados.

Esta expansión ha permitido aumentar la base de clientes y diversificar la actividad en un momento clave para el sector financiero. Al cierre del ejercicio la Entidad contaba con 506 oficinas y 1.428 profesionales en su Grupo Económico, con presencia en 26 provincias y 11 comunidades autónomas.

La entidad ha valorado que los resultados afianzan su posición como una de las entidades financieras más sólidas y solventes del panorama nacional. En este sentido, el director general de Eurocaja Rura, Víctor Manuel Martín, ha calificado el 2025 como un ejercicio «magnífico para Eurocaja Rural» en el que se han «alcanzado todos los objetivos que nos habíamos planteado al inicio del mismo».

Junto al dato de beneficio, Martín ha destacado «un crecimiento de la inversión crediticia del 18,5%, alcanzando las 25.000 operaciones concedidas por cerca de 2.700 millones de euros».

Asimismo, ha destacado que «los recursos de clientes han avanzado más de 1.000 millones de euros, lo que supone un 12,5% de crecimiento respecto al ejercicio anterior».

Sobre el nivel de morosidad, el director general ha apuntado que Eurocaja Rural mantiene una ratio del 1,36% «de los más bajos del sistema financiero español» y una cobertura sobre saldo de uso del 141% «que prácticamente dobla a la media del sector financiero».

El director general ha subrayado que la entidad financiera continúa con su apuesta por la prestación de servicios en localidades pequeñas y medianas. Un elemento que ha ejemplificado con 71 localidades que cuentan con Eurocaja Rural como única referencia financiera física. Además, ha señalado que la cooperativa de crédito cuenta con 265 oficinas en localidades de menos de 5.000 habitantes. Eurocaja Rural se consolida como una entidad de referencia en los territorios donde se asienta.