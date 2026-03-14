BBVA roza los 2.000 millones de euros en financiación a empresas de Castilla y León

"La Vela", edificio emblema de la sede social del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en el barrio de Las Tablas en Madrid.EFE / JAVIER LÓPEZ

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El banco BBVA concedió 1.903 millones de euros en nueva financiación a empresas de Castilla y León durante 2025, lo que supone un incremento del 6,7 por ciento respecto al ejercicio anterior. Con este volumen de crédito, la entidad se aproxima a la barrera de los 2.000 millones y consolida su crecimiento en el apoyo al tejido empresarial de la comunidad, según destacó la entidad financiera en un comunicado.

Este crecimiento no solo se explica por el aumento del crédito concedido, sino también por la captación de nuevos clientes en el seguimiento empresarial. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, una de cada cuatro en España decide trabajar con BBVA, lo que sitúa al banco como líder en captación de pymes por tercer año consecutivo.

La entidad señaló que esta evolución refleja su estrategia de impulso al tejido empresarial de Castilla y León mediante una propuesta que combina financiación, innovación tecnológica y acompañamiento especializado en las distintas etapas de crecimiento de las empresas. A ello se suma una amplia oferta de soluciones dirigidas tanto a grandes compañías como a pymes y autónomos.

Entre estas herramientas destaca la actualización de BBVA Cobros, la aplicación que permite convertir el teléfono móvil en un terminal punto de venta (TPV) para aceptar pagos con tarjeta o mediante dispositivos móviles. Esta solución facilita que los pequeños negocios puedan gestionar cobros directamente desde su ‘smartphone’.

La nueva versión de la aplicación incorpora varias mejoras, entre ellas una mayor visibilidad de Bizum en la pantalla principal del TPV Android, lo que permite realizar cobros de forma más rápida y directa. Asimismo, la aplicación permite visualizar de forma conjunta los pagos recibidos con tarjeta y a través de Bizum, con la posibilidad de filtrarlos por separado para facilitar el control diario de la actividad del negocio.

Apoyo al emprendimiento

Además de las herramientas tecnológicas, BBVA continúa reforzando su apoyo al emprendimiento. La entidad fue pionera en lanzar en España un servicio integral para la constitución de empresas en colaboración con Ayuda T Pymes. Este modelo permite a los emprendedores crear una sociedad sin tener que gestionar directamente los trámites administrativos.

El servicio centraliza todo el proceso en un único punto y permite firmar la escritura notarial de forma digital. Desde su lanzamiento, más de 1.000 empresas se han constituido con el acompañamiento de BBVA, lo que, según la entidad, refleja la buena acogida de esta iniciativa entre los emprendedores.

Este apoyo al emprendimiento se complementa con productos diseñados para facilitar el inicio de la actividad empresarial, como la Cuenta Empresa Bienvenida sin comisiones, promociones para nuevos clientes o la posibilidad de contratar un TPV sin coste durante el primer año.

El banco también mantiene una apuesta específica por el desarrollo empresarial en las zonas rurales. En este sentido, BBVA busca garantizar que la ubicación geográfica no sea una barrera para el crecimiento de las empresas y presta especial atención al apoyo a los jóvenes agricultores, con el objetivo de favorecer el relevo generacional en el sector agroalimentario.

En el ámbito de la innovación, BBVA ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar la adopción de la inteligencia artificial entre las pymes. En el marco de su alianza estratégica con OpenAI, la entidad ofrece a clientes y nuevos clientes dos licencias gratuitas durante un año de ChatGPT Business.

La iniciativa se completa con contenidos formativos destinados a enseñar a las empresas cómo aplicar la inteligencia artificial en su actividad diaria, con el objetivo de automatizar tareas, mejorar la eficiencia y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido.