La CNMC quiere cargar en el recibo de la luz los 42 millones del apagón

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) plantea repercutir en la factura eléctrica un coste adicional de entre 25,2 y 42,5 millones de euros para compensar a las compañías eléctricas por la reposición del suministro tras el apagón registrado en la Península Ibérica el 28 de abril del año pasado. Así lo confirmó este martes la presidenta del organismo, Cani Fernández, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado. La suspensión del mercado eléctrico durante dos días impidió conocer el precio real de la electricidad mientras se restablecía el servicio. Para cubrir ese vacío, la CNMC ha elaborado una estimación basada en los costes variables del sistema, tomando como referencia el precio marginal del gas. A partir de este método, Competencia sitúa el impacto total para el sistema entre 34,3 y 51,6 millones de euros. La propuesta es recuperar ese importe de forma gradual en un plazo máximo de un año. Parte de esa cantidad ya se habría compensado mediante los mecanismos habituales de liquidación aplicados durante la interrupción del mercado, lo que reduce la cifra pendiente a entre 25,2 y 42,5 millones. Esto se traduciría en un incremento de entre 10 y 18 céntimos por megavatio hora (MWh) para los consumidores. Fernández defendió que se están usando unos parámetros que «realmente son de mercado», sin incluir «una sobrecarga excepcional», recalcando que el precio finalmente adoptado a pagar por ese servicio por la CNMC, de 119 euros por megavatio hora (MWh), es bastante inferior a los 246 euros/MWh que propuso Red Eléctrica. En cuanto a las posibles responsabilidades por el corte eléctrico, la CNMC no señalará a ningún responsable por el incidente. Fernández aclaró que el organismo no gestionará reclamaciones individuales de los consumidores afectados.