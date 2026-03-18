E.Leclerc lanza un donativo navideño contra el cáncer

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una vez más la empresa E-leclerc demuestra su solidaridad y compromiso con los pacientes de cáncer y sus familias en León y recauda más de 2.000€ gracias a la generosidad de sus clientes y la implicación de sus trabajadores durante la campaña que llevó a cabo la Asociación de los días 6 al 15 de febrero en sus tres centros de la ciudad.

De esta forma E- Lecler se suma un año más a la campaña solidaria de la Asociación que busca recaudar fondos para invertirlos en investigación y en la prestación de sus servicios de atención psicológica, social, de apoyo y acompañamiento a pacientes oncológicos y familiares y que viene prestando en la provincia desde hace más de 65 años de forma totalmente gratuita

Como símbolo de esta estrecha relación que mantienen E-leclerc y la Asociación desde hace unos años, y para dar visibilidad a la implicación de E-leclerc, así como sus trabajadores y clientes, con la enfermedad, hoy los representantes de ambas entidades se han reunido para hacer efectivo la entrega de este donativo en sus instalaciones de Trobajo del Camino.

Durante el breve acto, Emilio Seijo, Director Comercial de E-leclerc, ha querido dejar constancia de la importancia de que para ellos tiene el contribuir con causas sociales y poder ayudar a quienes lo necesitan. Por su parte, Estanislao de Luis, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en León, ha querido agradecer a todo el equipo su implicación y generosidad con la Asociación y los pacientes ya no solo por esta iniciativa sino por todas las acciones realizadas durante estos últimos años y por su apoyo constante que permite a la junta provincial de la Asociación seguir impulsando la investigación en cáncer con el objetivo de aumentar la supervivencia hasta el 70% en el año 2030 y lograr que todos los pacientes oncológicos tengan un acceso equitativo a los resultados de las investigaciones y tratamientos independiente de su lugar de residencia y nivel económico, algo por lo que lucha la Asociación desde hace unos años.