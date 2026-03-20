Llenar el depósito costará de media 8 euros menos con la rebaja fiscal, según la OCU

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aplaudido las rebajas fiscales de los carburantes anunciadas este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario y ha calculado que reducirá en "unos 8 euros" el precio del depósito medio de gasolina y de gasóleo.

Así lo ha explicado este viernes en declaraciones a EFE el portavoz de OCU, Enrique García, que ha insistido en que la reducción fiscal de carburantes y energía "es la manera más inmediata de frenar el fuerte y duro golpe que la guerra en Irán tiene en las economías familiares".

La repercusión (de la bajada) va a ser "inmediata" y la van a notar "especialmente aquellas personas que están condenadas a asistir a su puesto de trabajo en el vehículo privado".

En el precio de la electricidad también se va a notar "de forma inmediata", explica el portavoz de OCU, que calcula que el importe de la factura del mes de marzo de un hogar medio (4,6 kW de potencia contratada y 3500 kWh de consumo anual) se puede ver reducido a 69,54 euros, desde los 80 que puede llegar a alcanzar.

Y eso en el caso de que el impuesto a la generación eléctrica se traslade íntegramente a los consumidores (algo que la OCU confía que hagan las empresas).

En el caso del gas, la rebaja dependerá sobre todo de cuándo se facture, ya que si se factura el consumo de invierno serán unos 17 euros menos y si se factura en el período de primavera donde se consume mucho menos gas porque no se hace uso de la calefacción, la rebaja será "más limitada".

En cuanto a la alimentación, ha asegurado que en el estudio mensual que hace la OCU de una cesta de cien productos en supermercados e hipermercados, los datos de los primeros veinte días de marzo son "extraordinariamente negativos" para los consumidores, ya que reflejan una subida media del 1,53 % en un solo mes, en contraste con la bajada de 9 décimas registrada en febrero.

Un incremento especialmente pronunciado en frutas y verduras (5,78%); carnicería y charcutería (3,14%); bebidas (2,49%) y lácteos (1,86%), añade la organización, que considera además que la reducción del IVA en los alimentos básicos debería incluir a la carne y el pescado, una partida "difícil o muy difícil de afrontar para hasta un 40 % de las familias.

Facua pide topes a márgenes empresariales además de rebajas fiscales

Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha advertido de que "sin topes a los márgenes, el IVA al 10 % representará solo una bajada media de 17 céntimos en el gasóleo tras una subida de 45 en lo que va de mes".

La asociación muestra una "moderada satisfacción" por la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto por el que se fijarán topes a los márgenes de beneficios para frenar la especulación en torno a la guerra, aunque está a la espera de conocer al detalle su contenido.

Facua recuerda que si las medidas que finalmente valida la mayoría del Congreso se limitan a rebajas fiscales, se permitirá a las empresas que continúen "inflando sus márgenes de beneficio, como viene ocurriendo especialmente con los combustibles desde comienzos de marzo".

En este sentido, la asociación recuerda que bajar impuestos sin establecer topes a los precios o los márgenes "es justo la medida que vienen reclamando los especuladores".

Según una encuesta elaborada por la asociación en los últimos días, casi siete de cada diez consumidores consideran que la fórmula más eficaz para frenar las subidas abusivas es la fijación de precios máximos y solo el 12 % cree que las rebajas fiscales son la mejor opción, explica FACUA.