BBVA rebaja las expectativas de crecimiento al 1,8% para Castilla y León por la guerra

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

El servicio de estudios BBVA Research rebaja las expectativas de crecimiento de la economía de Castilla y León para este año aunque mejoras las de 2027. El Observatorio Regional de marzo de la entidad refleja que el PIB de la Comunidad avanzará durante este ejercicio a un ritmo del 1,8 por ciento, dos décimas por debajo de su estimación de enero, y se situará a la cola del dinamismo en España, acompañando en el farolillo rojo a Extremadura.

El informe explica que «la conflictividad global afecta a la industria y las exportaciones, limitando el avance de las comunidades más expuestas al dólar, al consumo energético y a las ventas fuera de la UE». Además, constata que «la reestructuración en la industria es más lenta de lo esperado, lo que dificulta la recuperación en parte del norte, sobre todo en las zonas más dependientes del sector automotriz (País Vasco, Aragón y Castilla y León)». «Un inicio de 2026 más débil y un sector público relativamente menos dinámico explican el menor crecimiento de Castilla y León», agrega la entidad.

BBVA Research mantiene, sin embargo, su previsión de crecimiento para España en 2026 en el 2,4 por ciento apoyada en el avance del consumo privado y en el dinamismo de las exportaciones de servicios no turísticos. Las autonomías más dinámicas serán este año, Valencia, tres por ciento; Madrid, 2,7 por ciento; y Canarias y Murcia, 2,5 por ciento, en ambos casos.

Esta situación de desaceleración de la Comunidad, que cerró 2025, con un crecimiento del 2,6 por ciento, según la entidad —la Junta situó ese porcentaje esta semana en el 3,3 por ciento, por encima de la media nacional y de la zona Euro-, se recuperará en 2027, cuando se estima un avance del PIB del 2,5 por ciento, cinco décimas por encima de la previsión de inicio del ejercicio.

En este sentido, BBVA Research expone que “la normalización del precio del petróleo y la mayor demanda europea impulsarán la recuperación de la industria y el avance de las exportaciones de bienes, favoreciendo un crecimiento superior a la media” nacional, 2,4 por ciento, de la Comunidad. Además, el documento explica que el envejecimiento de la población “podría verse compensado por el aumento de las pensiones, ligadas a la inflación”. Las autonomías con mayor crecimiento en 2027, serán, siempre según el estudio, Aragón y País Vasco, 2,8 por ciento, mientras que a la cola se situarán baleares y Canarias, con un dos por ciento.

En cuanto al empleo, BBVA Research empeora en cuatro décimas la previsión para la Comunidad para 2026, hasta el 1,2 por ciento, muy alejado ese porcentaje de la media nacional del 2,3 por cieno.

Por el contrario, para el próximo año, eleva una décima la estimación de aumento del empleo, hasta el 1,6 por ciento, aunque también un porcentaje por debajo de la media nacional del dos por ciento.