Renfe compra 30 trenes de alta velocidad en la mayor contratación de la historia

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Administración de Renfe Operadora ha acordado la adquisición de 30 nuevos trenes de alta velocidad, con un presupuesto de 1.362 millones de euros, la mayor contratación de la historia de la compañía.

El inicio de este proceso de licitación aprobado este miércoles incluye la posibilidad de extender el pedido hasta los 40 trenes, que podrían alcanzar los 1.777 millones, según ha informado Transportes. Óscar Puente ha avanzado en el Congreso que los trenes podrán operar a una velocidad de 350 km/h una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial. La línea Madrid-Barcelona, en la que las obras comienzan este año, será la primera en la que se pueda circular a 350 km por hora, lo que permitirá enlazar las dos ciudades en menos de dos horas. Por el momento ninguna de las compañías que operan la alta velocidad tienen maquinaria para circular tan rápido.

Por el momento ninguna de las compañías que operan la alta velocidad tienen maquinaria para circular tan rápido; la mayoría del material rodante actual alcanza velocidades máximas de 300 kilómetros por hora.

La compañía priorizará el plazo de fabricación y la disponibilidad de nuevas unidades para cumplir los plazos de entrega previstos: 5 unidades antes de 40 meses y toda la flota antes de 78 meses.

Asimismo, Renfe ha explicado que las condiciones fijadas en la licitación establecen un ritmo de suministro de un nuevo tren cada mes y medio.

En el plazo de ejecución del contrato, que Puente ha avanzado que será de seis años, se incluyen también las respectivas piezas de parque de los trenes.

Estos nuevos trenes permitirán a Renfe modernizar su flota, incrementar la oferta de plazas y afrontar así el fuerte crecimiento de la demanda previsto para los próximos años.

Los trenes serán de gran capacidad -un mínimo de 450 plazas distribuidas en dos clases- y deberán contar con espacios accesibles para personas con movilidad reducida y para bicicletas, además de servicios de restauración como cafeterías.

Estos nuevos convoyes incorporarán las prestaciones propias de la tecnología ferroviaria de última generación y estarán construidos para operar en ancho estándar UIC de 1.435 mm e irán equipados con los sistemas de señalización y control más avanzados, entre ellos ERTMS/ETCS, así como ASFA.

Para la adjudicación se evaluarán aspectos técnicos, económicos y de mantenimiento, lo que permitirá poner en valor las ofertas más equilibradas en términos de eficiencia, disponibilidad y número de plazas, así como fiabilidad en la operación y cumplimiento de los hitos de entrega, señala Renfe en un comunicado.

El ministro Puente y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, han visitado en los últimos meses las fábricas de Siemens en Alemania, de Hitachi en Italia y de la china CRRC, además de las plantas en España de Talgo, CAF y Alstom.

La licitación estaba prevista inicialmente para el mes de febrero pero el accidente de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas, obligó a la compañía a aplazar la decisión.