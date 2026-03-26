Los audios del apagón cercan a Corredor: «A tomar por culo"

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

Ninguno de los tres informes oficiales sobre el apagón —el del Gobierno, el de Competencia y el del panel de expertos europeo— ha señalado quién fue responsable del apagón que fundió a negro la Península Ibérica el 28 de abril. Pero las conversaciones que mantuvieron los técnicos de Red Eléctrica y los de las eléctricas grabadas tanto el día del 'cero eléctrico' como en las jornadas previas que han sido analizadas por la comisión que investiga este incidente en el Senado han llevado este asunto a una nueva dimensión que pone a Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, en el foco.

El lunes, tras la comparecencia de la ministra Sara Aagesen, dicha comisión tuvo acceso a una serie de audios internos que introducen matices relevantes y sugieren que las anomalías en la red —picos y oscilaciones de tensión— no fueron un fenómeno repentino como ha venido defendiendo el operador del sistema sino una situación que venía arrastrándose desde al menos quince días antes del suceso. Las transcripciones de esas llamadas y una nueva entrega de grabaciones que se conocieron este miércoles marcaron la última sesión de esta comisión en un bronco cruce de declaraciones entre Corredor y el senador del PP, Miguel Ángel Castellón.

Según las notas redactadas por fuentes parlamentarias a partir de la escucha de estas conversaciones, las alteraciones de tensión ya se habían producido en los días previos. El 16 de abril de 2025, un operador eléctrico reportó que estaban sufriendo picos de tensión que les obligaba a regular en todas las subestaciones. Su interlocutor, de acuerdo a estas fuentes, atribuyó esta circunstancia a que apenas había nuclear en el sistema, algo que según indica, no sería puntual.

Ya el día del apagón, distintos operadores de las compañías eléctrica se interesaron por los episodios que se iban produciendo en la red entre las 9.54 horas del 28 de abril y el momento del corte: caída de la subestación de Cañaveral (Cáceres), oscilaciones en Andalucía, oscilaciones en la red por la entrada de fotovoltaica y una advertencia sobre la posibilidad de que Almaraz pueda desconectarse.

«Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando", exclaman en el centro del control de Red Eléctrico justo en el momento en que se produce el cero.

Para la directiva de la corporacíon, estos testimonios son «irrelevantes» y «no son ninguna novedad». Pero las preguntas del parlamentario popular llevaron a la compareciente a pedir amparo a la Cámara en dos ocasiones al considerar que se le estaba acusando de mentir con su testimonio después de que Castellón se dirigiera a ella —por error, según la versión de él— como «señora del apagón». Tras esta alusión, que Castellón retiró después, el presidente de la comisión, Francisco Javier Márquez, anunció un receso «para que se tranquilice la señora Corredor».

«La señora Corredor no está nerviosa, sino enfadada", respondió la interpelada.

La responsable de Redeia se remitió continuamente al informe del panel de expertos europeo para asegurar que Red Eléctrica no incumplió ninguna normativa "antes, durante y después" que se produjera el cero y rechazó injerencias políticas de "de ningún tipo" subrayando que la disponibilidad de generación -entre las que se encuentran las nucleares- depende de los propietarios de las plantas y no del operador. Corredor insistió en que la primera oscilación del 28 de abril partió de una planta fotovoltaica de Badajoz y aludió a "la falta de absorción de tensión reactiva" por parte de las centrales eléctricas que ese día estaban acopladas. Asimismo, reiteró que lo que ocurrió en momentos anteriores "no es relevante".

En este contexto, el portavoz popular urgió a Corredor a dimitir: "Ignoró las alertas, operó mal, ocultó información y se negó a asumir responsabilidades".

Las alteraciones de tensión ya se habían producido en los días previos. Un interlocutor dijo que apenas había nuclear en el sistema