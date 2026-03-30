«El Gobierno gasta sin ton ni son y arriesga el sistema de pensiones»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Tiene en su cabeza muy claro qué recetas pondría en marcha para que la economía española vaya realmente «como una moto». Para Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, dos son las claves principales: dejar de gastar de forma «ineficiente» y concentrar todos los esfuerzos en incrementar la productividad, «la asignatura pendiente de España», y aumentar la inversión. Su nombre suena ya como ministro de Economía, pero él no dice nada y se ríe.

— ¿Tiene dudas de que la economía española va bien?

—Hay muchísimas dudas de que la economía española va bien. Es verdad que la economía está creciendo cerca del 3%, pero hay que mirar por qué. El gasto público está tirando continuamente de la economía, sacrificando la sostenibilidad fiscal a largo plazo y manteniendo altísimos niveles de deuda pública. Tanto el crecimiento desaforado de la población como el crecimiento del gasto no son sostenibles a largo plazo. Es un crecimiento poco intensivo en valor añadido, poco intensivo en tecnología, poco intensivo en crecimiento, y eso hace que la productividad no crece y, por tanto, se estancan los salarios.

—¿Y cuál sería su receta para incrementar la productividad?

—Necesitamos más inversión, que nuestra tasa de ocupación sea más alta, mejorar nuestro sistema educativo, menos normas, pero que se cumplan. Hay un exceso de regulación en España. Y, por último, tenemos un déficit tecnológico importante que hay que solventar. Por primera vez en su historia, España tiene la posibilidad de subirse a una revolución tecnológica. Hay que crear las condiciones para que este tren no se nos vaya, como todos los anteriores.

¿Qué harán para reducir el déficit estructural?

—Dice usted muy bien: en España se ha incrementado la deuda pública en medio billón de euros. Y no será porque no han tenido ingresos, porque nunca ha habido una recaudación tributaria como la que tienen: 180.000 millones de euros adicionales. Además, han tenido los fondos europeos. Al Gobierno no es que le hayan faltado ingresos, lo que le ha sobrado es gasto. En los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, siempre el gasto público ha crecido mucho más deprisa de lo que ha crecido la economía. Volveremos a una política en la que el gasto crezca, pero menos que la economía. Esto dejará espacio a bajar impuestos, permitirá reactivar el sector productivo, aumentar la productividad, que se desarrollen más las empresas, nuevos ingresos, nuevo espacio fiscal y crear un círculo en dirección contraria.

—¿Es el gasto en pensiones desmesurado?

—Niego la mayor. Si por el sistema de pensiones entendemos exclusivamente la diferencia entre prestaciones del sistema y cotizaciones, sí hay una diferencia, pero esa diferencia se viene cubriendo con impuestos desde hace muchísimos años. Esto ocurre en casi todos los países. Pero si no haces más que gastar sin ton ni son, es cuando pones en peligro el sistema de pensiones. Y si no elevas la productividad y aumentan las cotizaciones, aumentan los salarios y aumentan las cotizaciones, es cuando pones en peligro el sistema de pensiones.

—Entonces, ¿no ve necesario hacer un recorte en las pensiones ni una subida en las cotizaciones?

—Las cotizaciones ya las han subido en exceso y es un impuesto sobre el empleo. Y lo que tenemos que conseguir es una economía que garantice las prestaciones y el poder adquisitivo de los pensionistas.

—¿Bajaría los impuestos?

—Hay que bajar impuestos desde el primer momento, pero al mismo tiempo hacer un esfuerzo de ir bajando el peso del gasto en la economía e ir creando espacio para seguir bajando.

—¿Y qué impuestos serían?

—Tienes que bajar el IRPF, en primer lugar, especialmente para las familias con hijos. En segundo lugar, necesitamos mejorar las protecciones sociales, sobre todo en aquellos grupos de población que son más difíciles de emplear. Necesitamos también un impuesto de sociedades que incentive la inversión, la adquisición de la tecnología y la retención de talento. Y necesitamos una simplificación de impuestos, que tenemos impuestos por todas las esquinas, de todas las clases y colores. Es decir, tenemos que ir a impuestos más sencillos, en menor número y cuya recaudación sea objetivable.

— ¿Qué esperan encontrar?

—Sabemos que vamos a tener que hacer una limpieza regulatoria importante. Nos vamos a encontrar también con personal contratado que no tiene las características técnicas y profesionales y de independencia que son exigibles en la función pública.