El Gobierno se reúne con los transportistas para sumar más ayudas y evitar la huelga

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y los representantes del sector vuelven a sentarse este lunes en la mesa de negociación con el objetivo de encontrar puntos de acuerdo que permitan aliviar la situación de los transportistas ante el encarecimiento del combustible, agravado por el conflicto en Irán. Aunque la tensión se rebajó el pasado viernes tras una reunión de urgencia, el malestar sigue creciendo dentro del sector donde ya se plantean paros similares a los de 2022. Pese a ello, las organizaciones representativas han optado por enfriar el escenario y apelan a la prudencia. «No habrá movilizaciones en los próximos días ni problemas de abastecimiento", aseguran, en un intento de ganar margen para una negociación que será clave en los próximos días. El encuentro del pasado viernes, encabezado por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, junto a representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), permitió rebajar la tensión tras varios días en los que el sector había advertido de posibles protestas en plena antesala de la Semana Santa. La reunión dejó una imagen de acercamiento entre ambas partes: el Gobierno mostró disposición a negociar y el sector optó por dar margen al diálogo. Incluso el ministro Óscar Puente reconoció que el primer paquete de ayudas aprobado por el Ejecutivo resultó insuficiente para responder a las necesidades del sector.