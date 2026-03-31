A Yolanda Díaz se le chafa implantar el nuevo registro horario este año

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que la entrada en vigor del nuevo registro horario que impulsa el Ministerio de Trabajo debería tener un periodo transitorio de un año para las pymes. En una entrevista en la Cadena Ser, Cuerpo ha subrayado que la reforma del registro horario es una medida «necesaria» para seguir avanzando en la reducción de la jornada labora y ha defendido que debe ser digital y accesible para la Inspección de Trabajo, pero ha incidido en que se debe adoptar de «forma equilibrada» para las empresas. Y en este punto, ha subrayado la necesidad de establecer un periodo de transitoriedad adicional para que las pymes pueden irse adaptando. «Para las pymes, en lugar de 20 días pasar a un año», ha dicho Cuerpo, que ha asegurado tener una relación «cordial» con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha mostrado muy crítica con la actitud de Economía en esta reforma. Trabajo ha impulsado una norma con cambios en el registro horario, vigente desde 2018, para que sea más eficaz en la lucha contra las horas extraordinarias que no se pagan en España. Tras un duro informe del Consejo de Estado rechazando el proyecto normativo de Díaz, Trabajo ha incidido en que seguirá adelante con esta reforma con algunos pequeños cambios en lo que tiene que ver con la protección de datos.

Presupuestos

Además, el ministro Cuerpo ha asegurado este lunes que el Gobierno está ahora mismo actualizando y revisando las previsiones macroeconómicas sobre las que se asentarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, debido al impacto de la guerra en Irán y a las medidas anticrisis, pero ha insistido en que las cuentas públicas se presentarán. «Estamos en un momento en el cual todos estamos revisando las perspectivas que tenemos de crecimiento y de evolución de los precios para este año 2026. Sin ir más lejos, fue el Banco de España el que actualizó sus previsiones el viernes pasado, donde subieron su previsión de crecimiento para este año del 2,2% al 2,3%, y además subieron también de manera significativa sus previsiones de evolución de precios. La revisión, esta actualización, es clave a la hora de tener un cuadro macroeconómico actualizado porque sirve de base para saber cómo van a ir evolucionando, por ejemplo, nuestros ingresos», ha señalado.