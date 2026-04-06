Deducciones autonómicas para ahorrar hasta 270 euros extra en la declaración

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

La campaña de la declaración de la Renta de 2025, que este año acorta su calendario por la Semana Santa y se extenderá del 8 de abril al 30 de junio, introduce una batería de novedades relevantes para los contribuyentes en el que las deducciones autonómicas. Estas ventajas fiscales, que no aparecen en el borrador de la Agencia Tributaria y suelen pasar desapercibidas, pueden marcar una diferencia de hasta 270 euros de media extra para el bolsillo de los contribuyentes españoles por no marcar la casilla correspondiente.

Solo el 8% de los contribuyentes se aplica estas ventajas fiscales autonómicas a las que tienen derecho, lo que provoca —según los cálculos de la compañía de asesoría fiscal TaxDown— que 25 millones de contribuyentes dejen de ahorrar un total de 9.000 millones de euros al año.

De media, cada español puede ahorrar 270 euros en la Renta por deducciones que no se aplica, elevando su devolución desde los 800 euros de media a más de 1.000 euros. Este año hay 30 nuevas deducciones, 6 menos y 92 deducciones que sufren cambio.

TaxDown, que permite hacer la declaración de forma adelantada desde el 19 de marzo, pone el foco en que a partir de este ejercicio, las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros tributarán al 30%, frente al 28% anterior. Esta medida impacta principalmente a grandes patrimonios, mientras que el resto de tramos se mantienen sin modificaciones.

Desde el 1 de enero de 2025 se eleva el tipo aplicable al tramo más alto de la base del ahorro, que grava dividendos, intereses y ganancias patrimoniales derivadas de la venta de activos financieros. A partir de ahora, los rendimientos que superen los 300.000 euros anuales tributarán al 30%, dos puntos más que hasta ahora. El resto de escalones permanece intacto: el 19% se aplica a los primeros 6.000 euros; el 21%, hasta 50.000 euros; el 23%, hasta 200.000; y el 27%, hasta 300.000 euros.

En materia de ayudas públicas, se establece la exención en el IRPF para las ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales derivados de catástrofes como la Dana o los incendios forestales. Esto incluye tanto ayudas a particulares como a autónomos y empresas para la recuperación económica.

Respecto a las denominadas deducciones «verdes», se han producido cambios significativos. Aunque inicialmente se preveía ampliar las deducciones por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, finalmente estas no se aplicarán en 2026 debido a la falta de aprobación del decreto correspondiente. No obstante, sí se mantienen las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas realizadas durante el año anterior.

Pero es a nivel autonómico donde varias comunidades han introducido nuevos beneficios fiscales, desde aquellos destinados a personas celíacas, incentivos relacionados con la salud y el deporte, así como ayudas específicas para colectivos con necesidades especiales. Además, en algunas comunidades se han modificado los tramos autonómicos del impuesto, lo que puede afectar al resultado final de la declaración.

En Asturias hay nueva deducción de hasta 100 euros para personas celíacas. En Andalucí, deducción para personas celíacas, deducción por gastos veterinarios e incentivos para fomentar el ejercicio físico y la práctica deportiva. En Cataluña se mejora la deducción por alquiler de vivienda habitual: hasta 500 euros en tributación individual frente a los 300 euros de antes y hasta 1.000 euros en tributación conjunta frente a los 600 euros de la campaña anterior. En Galicia hay deducciones para personas con ELA y deducciones para afectados por la talidomina. En Extremadura, deducción para personas con ELA relacionada con gastos derivados de la enfermedad. En Murcia, deducciones por la compra de vehículos eléctricos, para fomentar el ejercicio físico y hábitos saludables y deducciones para la compra de gafas y lentes de contacto.