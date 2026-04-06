¿Quién está exento de declarar?

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

En la campaña de la Renta correspondiente a 2025, deberán presentar la declaración aquellos contribuyentes que hayan percibido ingresos del trabajo superiores a 22.000 euros procedentes de un único pagador, o más de 15.876 euros en caso de tener dos o más pagadores, siempre que la suma de lo recibido del segundo y restantes supere los 1.500 euros anuales.

Asimismo, estarán obligados a declarar con independencia de sus ingresos quienes hayan estado dados de alta como autónomos, así como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Por otro lado, con el objetivo de no aumentar el mínimo exento y evitar que quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —que en 2025 asciende a 16.576 euros brutos anuales— tengan que tributar en el IRPF, el Gobierno ha incorporado una deducción específica de hasta 340 euros. Gracias a esta medida, en la práctica, estos contribuyentes no tendrán que pagar en la declaración. En los casos en que los ingresos se sitúen entre 16.576 y 18.276 euros anuales, dicha deducción se aplicará de forma progresiva.

La cuestión, a menos de un mes para el inicio de la campaña es si la deducción del SMI se incluirá automáticamente en el borrador de la Renta para los perceptores del mismo o si será necesario aplicarla manualmente, ya que el simulador actual no la contempla de forma automática.