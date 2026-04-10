Unicaja mantiene el objetivo del banco de ganar hasta 2027 1.900 millones de euros

Publicado por Cristina Vallejo Málaga Creado: Actualizado:

El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, durante su intervención en la junta general de accionistas que se celebraba este jueves en Málaga, confirmó sus nuevas previsiones para el banco, aquellas que ya comunicara coincidiendo con la presentación de sus cifras del conjunto del año 2025: estima que alcanzará un beneficio de 1.900 millones de euros en el trienio 2025-2027, ejercicios correspondientes al plan estratégico actual aprobado hace poco más de un año.

Es una cifra que supera en 300 millones de euros, o en un 19%, los objetivos iniciales de la entidad, después de que ya en 2025 batiera sus primeras estimaciones, al alcanzar un beneficio récord de 632 millones de euros. También son unas ganancias que se encuentran un 70% por encima de las cosechadas en el trienio anterior 2022-2024. Inicialmente, recordó, el reto era obtener un resultado que superara los 500 millones en cada uno de sus tres años, lo que llevaría a generar más de 1.600 millones en el trienio, pero el desempeño registrado en 2025 y las previsiones para 2026 y 2027 llevaron al grupo a elevar sus objetivos.

Rubiales detalló que la mejora se sustenta en un aumento del margen de intereses, que se espera que supere tanto este año como en 2027 los 1.500 millones de euros, frente a los 1.400 millones de euros inicialmente anticipados. Y ello, pese a que concedió que a la entidad le tocará operar "en un entorno que continuará siendo incierto" y "de mayor complejidad para la toma de decisiones", debido a la "inusitada incertidumbre a escala global, la competencia entre bloques y las consecuencias económicas de los conflictos geopolíticos". A su juicio, la probabilidad de que éstos se resuelvan rápidamente "se orienta a la baja" como consecuencia tanto de su impacto en los mercados globales de la energía como de la turbulenta reacción de los mercados de capitales. "La evolución que presente, por el momento difícil de pronosticar, determinará su impacto sobre la inflación, el crecimiento económico, y la reacción de los bancos centrales y los mercados financieros y, por tanto, sobre gran parte de los fundamentales de nuestra actividad. A pesar de ello, mantenemos nuestros compromisos", insistió el consejero delegado de Unicaja. "Nos fijamos objetivos ambiciosos, pero realistas", agregó.

Cabe pensar, de hecho, que una subida de la inflación que conlleve un incremento de los tipos de interés, sin que ninguno de esos dos factores conduzca a un deterioro económico, podría ayudar a mejorar las cuentas de Unicaja, que ya ha tenido que convivir en los últimos trimestres con intereses a la baja. Sea como sea, para el ejercicio en curso, para 2026, el banco prevé un beneficio superior al de 2025, lo que implicaría marcar un nuevo récord. En concreto, Rubiales detalló que para este año prevé "un cierto crecimiento en beneficios recurrentes", gracias a un margen de intereses superior al de 2025, así como al ascenso de las comisiones sobre todo las que se cargan sobre fondos de inversión y seguros. Todo ello compensará el aumento de los costes de explotación, que el banco estima en un 5%.

Aunque Rubiales también concedió que la entidad "ha reforzado el seguimiento de los principales riesgos, especialmente los de naturaleza geopolítica". Y, a ese fin, ha realizado dotaciones específicas adicionales "ante un hipotético entorno económico más inestable".

Rubiales recogió el guante que había lanzado el presidente no ejecutivo de Unicaja, José Sevilla, sobre la cuestión de la vivienda y afirmó: "En el ejercicio de nuestra responsabilidad social, queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a su remediación -el del problema del acceso a la vivienda-, dinamizando el mercado a través del mantenimiento vivo del circuito de acceso al crédito".

Valor en Bolsa

El primer ejecutivo de la entidad, en su intervención ante los accionistas del grupo bancario, se extendió sobre el desarrollo del plan estratégico y sus frutos. Y destacó que "la mejora de la rentabilidad y de la retribución al accionista se ve refrendada en la evolución de la cotización" en Bolsa: "Durante los dos últimos años, el valor de la acción se ha más que duplicado", remarcó. Precisamente, incidió en que las prioridades estratégicas del plan para este trienio están orientadas a elevar la rentabilidad del banco de forma sostenible en el tiempo con el incremento y la diversificación de los ingresos recurrentes y con una política de gestión prudente del riesgo. Y los dos vectores fundamentales con que se articula este objetivo son la apuesta por la aceleración en la transformación de la banca minorista y el crecimiento de la banca de empresas, aupadas, dijo, con talento, tecnología y simplificación del catálogo de productos, además de apostando por banca privada y por los activos fuera de balance, como fondos de inversión y planes de pensiones, en su afán por diversificar las fuentes de ingresos del banco.

Esos beneficios se trasladarán a los accionistas: Rubiales se refirió al aumento del porcentaje del beneficio destinado a retribuirlos hasta el 70% desde el 60% inicial. Ello ahora se traduce en la distribución de 442,64 millones de euros, equivalente al citado 70% del resultado del año pasado. De esa cantidad, ya se abonaron como dividendo a cuenta 168,83 millones de euros, mientras que el dividendo complementario aprobado este jueves en la junta de 274 millones se pagará el 23 de abril.

A su vez, tanto en 2026 como en 2027, se complementará con una remuneración adicional de hasta el 25% del resultado neto, bien en metálico, bien en acciones. Así que Unicaja repartirá el equivalente al 95% de sus beneficios a dividendos. Y ello, incidió Rubiales, manteniendo ratios de capital del 14%, por encima de los requerimientos regulatorios. "A pesar de haber aumentado la remuneración a nuestros accionistas, se superan en casi 2.000 millones de euros los requerimientos regulatorios", afirmó Rubiales, respecto a cómo terminó el año pasado el nivel de capital la sociedad. Estos niveles de solvencia, junto con los niveles de liquidez, destacó el consejero delegado de Unicaja, "dotan de resiliencia al balance y dan estabilidad a los resultados y a la generación de valor en diferentes fases del ciclo económico", dijo en relación a las turbulencias geopolíticas actuales.

"El ejercicio 2025 -aquel sometido a escrutinio en la junta de accionistas- ha sido muy especial para la entidad", afirmó Rubiales, debido a la "consecución de un beneficio récord". La "profunda transformación" que citó que conlleva el plan estratégico "comienza a dar sus frutos" al mantener al grupo, dijo, "como una de las entidades más solventes del sistema financiero español, con un proyecto propio, atractivo e independiente", según publica Sur.

También tuvo el primer ejecutivo palabras sobre la plantilla, sobre la gestión de personal: Rubiales destacó la "decidida apuesta por el talento" y su "compromiso por fidelizar la plantilla y mejorar la experiencia de los empleados". Así se refirió a su inversión en formación o al anuncio de 350 incorporaciones, completada en un 65% durante el primer año, y que se ha combinado con un plan de bajas voluntarias, lo que, dijo, "está permitiendo un proceso ordenado de relevo generacional, que aprovecha la experiencia de los que llevan toda la vida en la entidad y el nuevo conocimiento y competencias de los que se van incorporando". De hecho, apuntó que los gastos de personal crecieron un 4,2% el año pasado, debido a la incorporación de nuevos perfiles, además de por la aplicación de mejoras retributivas a la plantilla. Éstas, dijo, en aplicación del convenio colectivo, permitieron una actualización superior al 11% entre 2024 y 2026, a lo que se suma, añadió, la mejora en el sistema de remuneración variable.