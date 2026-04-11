La subida del diésel está ya cerca de absorber toda la rebaja fiscal

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

La rebaja fiscal del Gobierno a los combustibles desinfló los precios en las estaciones de servicio al inicio de la Semana Santa, pero la escalada del diésel en la última semana va camino de dejar sin efecto esta medida en el bolsillo de los consumidores. Repostar en las gasolineras resulta todavía más barato que el 20 de marzo, cuando el precio medio de los carburantes llegó a rondar los 2 euros por litro. Para amortiguar el efecto de la subida del petróleo en los mercados internacionales provocado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, el Ejecutivo aprobó entonces una bajada del IVA que grava la gasolina y el gasóleo del 21% al 10%, así como la reducción al mínimo permitido por Bruselas el impuesto especial de hidrocarburos.

Casi dos semanas después de la aprobación de este decreto anticrisis, el precio del diésel se sitúa en los 1,813 euros frente a los 1,77 euros a los que había retrocedido tras la bajada fiscal, según los datos que publicó este jueves el Boletín Petrolero de la Unión Europeo. La gasolina, por su parte, mantiene la tendencia a la baja a rebufo del decreto anticrisis y retrocede hasta los 1,553 euros. Pero cada día que pasa, los precios se van acercando más al coste del carburante previo a la publicación de las medidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el consumidor sí que ha visto cómo en una estación de servicio en Alhama (Murcia) o de Lepe (Huelva) el litro de gasóleo ha llegado a tocar los 2,199 euros.

La subida que experimentó el precio del crudo en los días previos a la tregua entre Washington y Teherán —el barril de Brent alcanzó los 118,35 euros a cierre del 31 de marzo— en los días previos al ultimátum del presidente Donald Trump al régimen iraní está detrás de esta encarecimiento. De esta forma, con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 99,71 euros, unos 20,5 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 79,2 euros.

Para un vehículo de gasolina, supone un desembolso de unos 85,41 euros, unos 2,3 euros más que hace un año, cuando superaba los 85,1 euros. Con todo, España se mantiene con precios más bajos que el resto de la UE, donde la media se sitúa en 1,879 euros para la gasolina y en 2,144 euros para el diésel, así como por debajo de la zona euro, con precios de 1,949 euros para la gasolina y 2,159 euros el diésel.

El Gobierno confía en que la apertura de Ormuz contribuirá a contener la espiral de precios. El vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, señaló el miércoles que espera que el mantenimiento de los precios del crudo más bajos «acabe redundando también en una bajada del precio de los combustibles para los hogares y las empresas y por lo tanto podamos efectivamente vernos beneficiados». Las curvas de futuros de las materias primas siguen descontando una desescalada del conflicto, con los futuros del precio del petróleo situándose en torno al rango de 70-80 dólares por barril para la segunda mitad de 2026.

La demanda de coches eléctricos se acelera ante la crisis del petróleo. El encarecimiento del crudo por la guerra de Irán hace que conducir un vehículo de gasolina o diésel resulte «hasta cinco veces más caro». Faconauto (patronal de los concesionarios) señala a este periódico que «desde los concesionarios nos transmiten que cada vez hay una mayor sensibilidad de los clientes a las tecnologías eléctricas", más aún a raíz de un conflicto como el actual. «Lo que está claro", indica, «es que esta crisis llega en un momento en el que las matriculaciones de eléctricos ya están lanzadas", y con el incentivo extra del Plan Auto + recientemente anunciado por el Gobierno, que brinda ayudas de hasta 4.500 euros para adquirir estos modelos.

Según los datos de Anfac (patronal de fabricantes), las matriculaciones de eléctricos puros e híbridos enchufables repuntaron un 27,4% en marzo respecto a este mismo febrero, lo que parece indicar un interés mayor por estas tecnologías.