Irán saca al oro de su guion como refugio inversor, que se tambalea

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cuando el pasado 28 de febrero los misiles comenzaron a sobrevolar el Golfo Pérsico, la reacción de los mercados no se salió del guion previsto. A pesar de la preocupación de la administración Trump por minimizar el impacto de este tipo de acciones militares en las bolsas, los inversores respondieron en un primer momento como se esperaba de ellos: ante la subida de los precios del petróleo y una primera contracción de los acciones, se lanzaron a la compra de activos refugio. En este escenario, todo parecía apuntar a que el valor refugio por excelencia, el oro, sería el principal beneficiado. Y, en un inicio, así fue: el metal precioso superó los 4.600 euros por onza en las jornadas inmediatamente posteriores al ataque conjunto de Israel y Estados Unidos.

Pero, apenas veinte días después, el escenario cambió de forma drástica y el oro se hundió por debajo de los 3.600 euros por onza, sus peores registros en un 2026 donde había alcanzado máximos históricos por encima de los 4.630 euros en el mes de enero. En apenas una semana, llegó a dejarse hasta un 22% en una caída no vista desde los años ochenta. Así, la reacción del precio del oro a la guerra en Irán se está apartando del libreto. El metal, como valor refugio, actúa más como una cobertura en escenarios de incertidumbre que como una protección ante las amenazas directas en tiempos de guerra. «La geopolítica por sí sola rara vez influye de forma sostenida en los precios del oro. Lo que importa es cómo esos acontecimientos repercuten en la inflación, la política monetaria y el dólar», apunta Ewa Manthey, estratega de materias primas.

Daniel Marbuger, CEO de StoneX Bullion explica que las perturbaciones geopolíticas afectan a un mercado que ya ha sido transformado por los compradores estructurales y no solo por el miedo especulativo. En el pasado, los conflictos solían causar subidas bruscas del oro seguidas de retrocesos. Así, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el oro reaccionó con crecidas superiores al 15%, pero perdió todo el terreno ganado cuando la Reserva Federal estadounidense aumentó los tipos de interés. Todo parece indicar que, de prolongarse el conflicto, el shock energético provocado por Ormuz dará pie de igual modo a varias revisiones de los tipos al alza durante el transcurso del año. En los tipos de interés está la explicación crucial a la volatilidad que atraviesa actualmente el metal precioso. «El oro sigue sin hacerlo bien y empieza a decepcionar a los inversores», señalaba a finales de marzo Javier Cabrera, analista de XTB. «El problema es que es un activo que no genera rendimiento y la posibilidad de que suban los tipos de interés está en la mente de los inversores», precisa. El gran beneficiado de la crisis del gas y el petróleo es el dólar. La divisa, utilizada para adquirir crudo, experimenta un aumento de la demanda, que suele a su vez empujar a la baja el precio del oro.