Adif estima que la Guardia Civil interpreta de forma "no correcta" elementos técnicos

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña en una imagen de archivo.AGENCIAS

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, considera que en el informe preliminar de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) hay "ciertos elementos extremadamente técnicos que los interpreta de una manera no correcta".

En una comparecencia este lunes, Marco de la Peña ha considerado que, tras el análisis del informe de la Guardia Civil, tiene que reconocer su trabajo, pero que tiene que "matizar" una serie de cosas necesarias para aclarar el debate.

Marco de la Peña ha señalado que lo que no pueden hacer es "dar por ciertas determinadas causas".