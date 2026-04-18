El FMI augura una subida de los tipos de interés de medio punto porcentual este año

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Con el objetivo de contener la inflación desatada por la guerra en Oriente Medio, el Banco Central Europeo (BCE) debería subir los tipos de interés medio punto porcentual en 2026 para «mantener una postura neutral». Así lo expresó este viernes el jefe del Departamento Europeo del FMI, Alfred Kammer, en una comparecencia. No obstante, añadió, esa subida «se podrá recuperar» en 2027, recortando de nuevo los tipos. Kammer aseguró que se trata simplemente de una recomendación basada en modelos, partiendo de la situación actual, y motivada por la guerra en Oriente Medio. En clave nacional, desde el organismo consideran que el impacto de la guerra sobre la inflación española derivada del shock energético no difiere tanto de otros países. «Habría sido mayor si España no hubiera avanzado tanto en el aumento de la participación de las energías renovables en la generación de electricidad», destacó Oya Celasun, subdirectora del Departamento Europeo del FMI. Aunque en sus previsiones presentadas el martes en Washington el organismo anunció que esperaba que la inflación en España alcanzase el 3% en 2026 —frente al 2% pronosticado anteriormente-, el mayor alza entre las principales economías europeas, Celasun dijo que se debe a una tasa de inflación subyacente algo superior. Esa tasa respondería a un mayor dinamismo del mercado laboral español, con notables incrementos salariales. El FMI también recortó sus previsiones de crecimiento mundial el martes al 3,1%, dos décimas menos de las pronosticadas en enero. Kammer insistió en que la economía global habría crecido de no ser por el conflicto, agregando que «la situación podría ser mucho peor de lo que tenemos en nuestra referencia» si se alargan las hostilidades. El principal tipo de interés del BCE se sitúa actualmente en un 2%, aunque desde el banco central anunciaron que no se comprometen de antemano con una trayectoria de tipos concreta. «Estamos siguiendo de cerca la situación, y la información que recibamos en los próximos días nos ayudará a evaluar el impacto de la guerra en las perspectivas de inflación y los riesgos asociados», declaró este viernes Christine Lagarde, presidenta del BCE. «Nuestras decisiones sobre los tipos de interés se basarán en las perspectivas de inflación y los riesgos asociados".