Ignacio Galán ratifica ante Lula da Silva el compromiso del grupo en Brasil

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El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha mantenido una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con motivo de la cumbre bilateral España-Brasil celebrada en Barcelona, y destacó la importancia estratégica del país en la visión de futuro del Grupo.

Con cerca de 120.000 millones de reales (unos 20.400 millones de euros) en activos y una población servida de más de 45 millones de personas en el país, Iberdrola es el primer Grupo de Brasil en distribución de electricidad.

En concreto, Iberdrola opera y distribuye en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo y Matto Grosso do Sul, además de en Brasilia.

Durante el encuentro, Ignacio Galán le ha transmitido al presidente de Brasil el firme compromiso del Grupo con el país, sustanciado en unas inversiones de 30.000 millones de reales brasileños (más de 5.000 millones de euros) en el último año, lo que la convierte en el mayor inversor del sector eléctrico en Brasil.

Una vez confirmada la renovación de sus concesiones de distribución en Brasil, el presidente de Iberdrola comunicó a Lula da Silva la intención de Iberdrola de seguir invirtiendo de manera significativa en esta actividad en el país en los próximos años, para continuar ampliando y modernizando las redes de todas sus distribuidoras en el país y electrificando zonas como el oeste del estado de Bahía, con el fin de dar acceso a una energía segura, competitiva y limpia a hogares e industrias, como la agroalimentaria.

Incluyendo sus activos de generación, transporte y distribución eléctrica, la empresa española de Iberdrola está presente, a través de su filial Neoenergia, en dieciocho estados brasileños y el Distrito Federal y cuenta con más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte, además de 3.600 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.