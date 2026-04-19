Mercadona presenta la 'Tienda 9': ¿Qué es, cómo funciona y qué pasa con la pescadería?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mercadona ha dado un paso decisivo en su estrategia de mejora continua con la presentación de la Tienda 9, su nuevo modelo de supermercado eficiente. Esta evolución no es solo estética, sino estructural, y forma parte de un ambicioso plan de inversión de 3.700 millones de euros destinados a modernizar su red de centros en los próximos años para adaptarlos a las nuevas necesidades del mercado y del cliente.

La principal innovación de la Tienda 9 radica en su cambio de paradigma: la compañía pasa de una organización basada en "negocios" a una organización por procesos. Este nuevo diseño optimiza los flujos internos de trabajo y reduce los desplazamientos de la plantilla, lo que se traduce en una mayor agilidad operativa. Para el cliente, esto significa un recorrido de compra más lógico, con mayor protagonismo para los productos frescos y una disposición de secciones más intuitiva.

Una de las piezas clave de este modelo es la creación del Obrador Central. Se trata de un espacio unificado donde se concentran las tareas de corte, cocción y envasado que antes estaban dispersas por el establecimiento. Esta centralización no solo garantiza un control de calidad y frescura superior, sino que permite un uso más responsable de los recursos, logrando un ahorro de hasta el 10% en energía y un 40% en el consumo de agua.

En el apartado tecnológico y medioambiental, la Tienda 9 integra sistemas de vanguardia como los murales de frío Aerofoil, que evitan la pérdida de temperatura hacia los pasillos sin necesidad de puertas físicas. Además, el uso de CO₂ como refrigerante natural reduce el impacto ambiental, reforzando el compromiso de la cadena con la sostenibilidad y la eficiencia energética a largo plazo.

Con esta transformación, Mercadona busca consolidar un modelo de negocio más productivo y preparado para los retos del futuro. Según la compañía, la Tienda 9 es una apuesta estratégica para generar valor en sus cinco ejes fundamentales: el cliente, el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital.

Cambio en sus pescaderías

Mercadona está eliminando la venta asistida (donde un pescadero te atiende, limpia y corta la pieza en el momento) para sustituirla por un sistema de libre servicio.