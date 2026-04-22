Un juzgado de Madrid se ocupa de la demanda de Iberdrola a Red Eléctrica por el apagón

Publicado por C. Cándido Madrid Creado: Actualizado:

La demanda de Iberdrola contra Red Eléctrica sigue su curso. Un juzgado de lo mercantil de Madrid rechazó este martes las peticiones del operador del sistema y de Redeia y confirmó su competencia para resolver el litigio por presunta competencia desleal que denuncia la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán.

El motivo de esta demanda tiene su origen en la comparecencia de la presidenta de la corporación, Beatriz Corredor, en la comisión de investigación de este suceso en el Senado, en la que insinuó que el origen del apagón del 28 de abril estuvo en la mala gestión de la planta de Núñez de Balboa en Badajoz y propiedad de Iberdrola.

«Una planta fotovoltaica de alta potencia instalada en Badajoz, que se desconectó de forma indebida», sufrió «un fallo semejante acreditado y documentado el año anterior y los responsables dijeron que estaban haciendo un experimento en la forma de generar esa planta», describió Corredor. La directiva se cuidó entonces de dar nombres propios pero Iberdrola se dio por aludida, dadas las dimensiones de su planta y su popularidad en el sector energético. La exministra del PSOE también defendió la actuación de Red Eléctrica insistiendo en el «incumplimiento» por parte de los grupos convencionales, en referencia a las centrales de generación eléctrica en manos de empresas privadas.

Iberdrola recopiló entonces una batería de declaraciones en las que tanto Corredor como su consejero delegado, Roberto Merino, acusan a la compañía de infringir sus obligaciones legales en materia de seguridad y puso en marcha la maquinaria judicial con dos demandas: una contra el operador del sistema y otra contra Corredor.

Según la eléctrica, dichas manifestaciones habrían atribuido a Iberdrola la responsabilidad del apagón, vinculándolo al supuesto mal funcionamiento de esta planta, lo que habría generado un descrédito empresarial. Seis meses después, en un auto dictado este martes 21 de abril, el juez concluye que este proceso debe resolverse en la jurisdicción civil y descarta expresamente que el conflicto deba ventilarse ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que no se refiere a cuestiones como la gestión técnica del sistema eléctrico o el acceso a las redes, ámbitos que sí corresponderían al organismo que presiden Cani Fernández.

Ayer, la CNMC se blindóa de las críticas de las eléctricas y asegura que no hubo «vacío legal» en el apagón. Rechaza que el órgano «tuviera en un cajón» la actualización de la norma de control de tensión.