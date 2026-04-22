Hasta 25.000 euros por ceder una vivienda en una zona tensionada por el alquiler

Publicado por Ana Cantero Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno aprobó ayer la hoja de ruta con la que pretende hacer frente a la crisis de la vivienda durante los próximos cuatros años. El plan contará con una dotación récord de 7.000 millones de euros, el triple que el proyecto anterior, y se pretende poner en marcha en el segundo semestre de 2026, de acuerdo con las comunidades autónomas.

Entre las medidas planteadas, se ofrecerán 25.000 euros a los propietarios que cedan viviendas en zonas tensionadas a las comunidades autónomas, que podrán alquilarlas por un máximo de 600 euros. En zonas no tensionadas, la cuantía ascenderá a 17.000 euros.

Según datos del Ejecutivo, en los últimos 45 años se han construido 2,7 millones de viviendas protegidas, pero la mayor parte de ellas se descalificaron con los años. Si esas viviendas se hubieran blindado, hoy España contaría con un parque público en estándares europeos, apuntan fuentes gubernamentales.

Por primera vez, la financiación de las nuevas viviendas se condicionará a que «sirvan siempre al interés general», dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Por tanto, se blindarán como públicas todas las viviendas protegidas que obtengan fondos estatales, impidiendo su desclasificación al pasar los años. Además de ello, se aumentarán las ayudas para la construcción de vivienda pública, con subvenciones de hasta 85.000 euros por unidad, que se destinarán principalmente a alquileres con precios máximos de 900 euros al mes. Asimismo, se habilitará una ayuda adicional de hasta 8.500 euros cuando la nueva vivienda se construya en un área declarada como zona de mercado residencial tensionado.

Por tanto, la ayuda por vivienda podrá llegar a los 102.000 euros si esta se construye en una zona tensionada y se emplean métodos de industrialización. De los 7.000 millones de euros, se destinará un 40% a incrementar el parque público de vivienda asequible de forma permanente —ya sea mediante la construcción o mediante la compra de vivienda ya existente-, un 30% a la rehabilitación y otro 30% a ayudas directas.

Un 60% de la dotación total será de origen estatal, mientras que el 40% restante provendrá de las comunidades autónomas. «Garantizamos que ni un euro de esta financiación va a ir dirigida a la especulación», añadió Rodríguez.

Según se recoge en el texto aprobado por el Ejecutivo, se incrementará la cuantía del bono alquiler joven hasta 300 euros al mes respecto a los 250 euros mensuales actuales.

Según se recoge en el texto aprobado por el Ejecutivo, se incrementará la cuantía del bono alquiler joven hasta 300 euros al mes respecto a los 250 euros mensuales actuales. Los jóvenes podrán optar a ayudas para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente de hasta 28.800 euros. En cuanto a las reformas, se crearán ayudas específicas para movilizar vivienda vacía que lleve desocupada más de dos años, con hasta 30.000 euros por vivienda -35.000 en el medio rural- condicionadas a que se destinen después al alquiler residencial asequible durante un mínimo de cinco años. Las subvenciones para rehabilitación podrán alcanzar los 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales, las intervenciones en accesibilidad podrán recibir hasta 13.000 euros por vivienda y las de rehabilitación energética hasta 20.500 euros.