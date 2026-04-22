Una sentencia histórica da la razón a Europa e indemniza a un interino aunque ya tuviera plaza fija.

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La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 14 de abril ya está teniendo impacto en los interinos españoles. Un juzgado de lo social de Badajoz ha reconocido una indemnización de 16.080,54 euros a un trabajador "por abuso de temporalidad sufrido" y se la concede a pesar de que el afectado ya había superado un proceso de estabilización y había obtenido una plaza fija.

Con esta sentencia, la magistrada Mateos Terrón desmonta uno de los argumentos de las Administraciones en este tipo de procedimientos, que se construye sobre la idea de que "la obtención de plaza fija a través de un proceso de estabilización elimina o absorbe automáticamente el daño derivado del abuso previo". Con su decisión, se desmarca de la ley de 2021 de medidas urgentes para paliar la temporalidad en el sector público, que establece que solo serán indemnizados aquellos empleados que cesen por no superar el proceso selectivo.

El juzgado entiende que el acceso a la plaza fija no neutraliza por sí solo el abuso de temporalidad y no impide reconocer, en este caso, la indemnización -20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades- cuando ese perjuicio no ha quedado reparado.

Desde Unive Abogados recalcan que se empieza a consolidar el mensaje jurídico de que "la plaza fija puede poner fin a la precariedad futura, pero no borra el abuso ya consumado y, si no se ha reparado o sancionado -advierten-, se puede seguir teniendo derecho a reclamar".

Además, la propia resolución, fechada también el 14 de abril, incorpora ya referencias al pronunciamiento del TJUE de ese mismo día. En ella se señala que la reciente sentencia del tribunal europeo concluye que la normativa comunitaria se opone a la jurisprudencia nacional que considera suficiente, como medida sancionadora frente al abuso de la temporalidad en la Administración, la transformación de la relación laboral en indefinida no fija, al tratarse de una situación que sigue siendo, en esencia, temporal. En la práctica, esto implica que el trabajador debe abandonar su puesto cuando la plaza es cubierta mediante un proceso selectivo.

El Juzgado de lo Social subraya igualmente que el TJUE cuestiona la adecuación de las indemnizaciones actualmente previstas en estos supuestos, al no considerarlas suficientes para prevenir y sancionar de manera efectiva este tipo de abusos.

En el caso concreto analizado, se trata de un empleado público que prestaba servicios desde 2008 y cuya relación fue declarada indefinida no fija en 2015. Una década después, en abril de 2025, fue cesado al ser su plaza adjudicada a otra persona. No obstante, el propio trabajador participó en el proceso selectivo, lo superó y accedió a la condición de funcionario el 1 de mayo de 2025, obteniendo una nueva plaza. La Junta de Extremadura rechazó abonarle indemnización por el cese como indefinido no fijo al considerar que, al haber adquirido la condición de funcionario, no se produjo una ruptura real del vínculo laboral.

El TJUE cambia el panorama

En su fallo del 14 de abril, el TJUE concluyó que algunas de las soluciones utilizadas hasta ahora en España no eran adecuadas para prevenir ni sancionar ese abuso. La corte europea ponía en duda que convertir a los trabajadores en indefinidos no fijos o reconocer indemnizaciones limitadas sea suficiente, ya que no evita que la situación de temporalidad se prolongue ni compense plenamente el perjuicio sufrido por los empleados afectados.

Se trata, además, de una de las primeras resoluciones de un juzgado que aplica de forma directa este criterio del TJUE, lo que refuerza su relevancia jurídica. A la espera de cómo evolucionen los próximos fallos, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse en las próximas semanas para aclarar si mantiene su doctrina actual -basada en la figura del indefinido no fijo- o la adapta a los criterios fijados por el tribunal europeo.