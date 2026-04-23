La subida de la cesta de la compra duplica a la de los salarios

Publicado por Ana cantero Madrid Creado: Actualizado:

El margen de maniobra de las familias que menos ingresan se estrecha: el gasto de los hogares se ha incrementado muy por encima de los salarios desde la crisis económica de 2008, pero especialmente entre 2021 y 2025. Así se desglosa en un informe realizado por la Unión Sindical Obrera (USO), que da cuenta de la evolución de los sueldos y el coste de vida en España.

n concreto, el IPC creció un 18,4%, con la alimentación encareciéndose un 45,3%, frente a un aumento de los salarios de sólo el 17,3% en el periodo comprendido entre 2021 y 2025. Bastante superior fue la escalada del precio de los alimentos, que aumentó un 54,3% desde 2008. Al mismo tiempo, la inflación se elevó al 37,1% entre 2008 y 2025. Los suministros de la vivienda y combustible, por otra parte, subieron un 43,9%.

Además, el gasto medio por hogar fue de 26.510,27 euros en 2024, un 18,7% más que en 2016. Desde el sindicato incidieron en que los gastos que más pesan en la actualidad son la alimentación, la vivienda y los suministros, dejando de lado el vestido y el calzado o los muebles y el mantenimiento del hogar. «Contrario a lo que se pueda creer, las rentas más bajas son las que porcentualmente han aumentado más el gasto. Esto se debe a que ha subido, sobre todo, aquello de lo que no se puede prescindir», apuntó Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Las personas más expuestas a este encarecimiento de los costes de vida son las que viven solas, y la presencia de menores a cargo multiplica la vulnerabilidad. Los gastos en hogares unipersonales aumentaron en la última década en un 24,2% y casi en un 27% cuando había menores. «¿Una persona sola no puede tener garantizada la vivienda y sus servicios básicos? ¿Tiene que renunciar al ocio, a ropa nueva, a renovar los electrodomésticos? Esto es deshumanizar la sociedad y el trabajo», agregó Pérez. Los resultados del estudio constatan muchas de las reivindicaciones que USO llevará a las calles de Madrid en la manifestación del Primero de Mayo.