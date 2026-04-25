El juez autoriza investigar 20 años de cuentas bancarias del exministro Cristóbal Montoro

Publicado por Mateo Balín/Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

El juez de Tarragona que instruye el 'caso Montoro', que afecta al exministro de Hacienda con el PP entre 2011 y 2018 por presunto tráfico de influencias en la elaboración de legislación favorable a clientes del despacho que él fundó en 2006, llamado Equipo Económico, ha dictado una nueva resolución después de que la Agencia Tributaria haya detectado que ciertas entidades bancarias entregaron información incompleta sobre los investigados.

El instructor Rubén Rus ha autorizado a los Mossos d'Esquadra, policía judicial en esta causa, para que investiguen el detalle de todos los movimientos bancarios de los encausados durante los últimos veinte años. En el foco se encuentran seis cuentas en las que Cristóbal Montoro es titular o cotitular, según recoge el mandamiento. También se incluyen once depósitos de su antiguo director de Gabinete en Hacienda, Felipe Martínez Rico. El juez ordena que se remita toda la información a los Mossos, para que estos a su vez envíen una copia a la Fiscalía Anticorrupción, Agencia Tributaria y Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para realizar sendos informes.

Esta decisión va en paralelo de la citación de los primeros imputados entre el 30 de abril y el 12 de mayo. Se trata de directivos de las empresas gasistas que habrían contratado a Equipo Económico para lograr cambios legislativos cuando Montoro era ministro de Hacienda.

Pagos sin aparecer

El magistrado quiere interrogar a responsables de Messer, Praxair y Air Liquide y a directivos de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, la patronal del sector. «Fragmentación» de pagos Una de las claves de la investigación seguida por el juez de Tarragona es si Montoro favoreció con reformas legislativas a clientes de su antiguo despacho y si se pagó por ello a funcionarios o altos cargos. Esos pagos a día de hoy no han aparecido. No obstante, el último informe de la Agencia Tributaria ha detectado ciertos movimientos sospechosos, caso del hermano del exministro cuando ya no era socio del despacho.

El inspector encargado del informe recogió que justo después de uno de los pagos de Abello Linde, una de las empresas gasísticas que buscaban una reforma legislativa para tributar menos, el despacho transfirió 3.950 euros a Ricardo Montoro. El abono se hizo el 18 de marzo del 2014. El informe sostiene que para esas fechas Ricardo Montoro había dejado de ser socio de Equipo Económico hacía dos años.

En este último auto, el juez indica que existe un entramado de empresas a través de las cuales los socios del despacho recibieron ingresos de éstas «sin que aparentemente estén justificados». Según explicó, de la causa se desprende el posible uso de personas físicas y jurídicas «que pudieran haber sido utilizadas por Equipo Económico con el objeto de blanquear los beneficios obtenidos de las actividades presuntamente ilícitas que se están investigando».

Concretamente se investiga si un grupo de empresas gasistas se pusieron de acuerdo para pagar a Equipo Económico a cambio de interferir en el ministerio y lograr unas reformas legislativas que les permitiesen pagar menos impuesto. El magistrado observa «una fragmentación de los pagos y un diferimiento de los mismos, observándose ingresos en al menos dos cuentas bancarias diferentes».