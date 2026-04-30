Iberdrola gana 1.711 millones a marzo y mejora previsiones de beneficio para 2026

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de euros de hace un año, informó la compañía. Ajustando por efectos derivados de ajustes de la transacción de México en 2024 (+65,9 millones de euros) y por el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido (+87,8 millones de euros) el beneficio neto ajustado de la eléctrica entre enero y marzo crecería un 11,4%, hasta 1.865 millones de euros. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica entre enero y marzo alcanzó los 4.067,1 millones de euros, con un descenso del 9,7% con respecto a hace un año. Por otro lado, la contribución del negocio de Generación Renovable y Clientes cayó un 3,2%, hasta los 2.022,3 millones de euros, debido a que la fuerte producción en Reino Unido (+41%) y en Europa continental (+26%) no compensan el impacto no recurrente por los mayores costes por servicios auxiliares en Iberia. Además, el crecimiento en Estados Unidos se vio condicionado por los impactos positivos no recurrentes registrados en el primer trimestre del año pasado. Los ingresos del grupo energético en este primer trimestre del año ascendieron a 12.017,6 millones de euros, con un descenso del 4,5% frente al mismo periodo de 2025. La compañía ha mejorado sus previsiones para 2026 y prevé un crecimiento de más del 8% en el beneficio.