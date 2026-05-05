Bruselas cobrará 1.100 millones al año a Londres por el mercado común

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

La Unión Europea (UE) ha puesto un precio de 1.000 millones de libras anuales (1.150 millones de euros) al Reino Unido para que el país acceda al mercado único europeo, según asegura el diario The Times, que cita «una fuente diplomática europea». Según el rotativo, este pago formará parte de las discusiones de la Comunidad Política Europea en Ereván (Armenia), aunque a nivel oficial británico no ha habido pronunciamiento al respecto. La cantidad se ha calculado teniendo en cuenta el tamaño de la economía británica y la proporción que tendría dentro del mercado único en el que Londres aspira a volver a entrar como parte de su acercamiento gradual a la UE. Ese mercado único beneficiaría, por parte británica, principalmente a sectores como la industria química y farmacéutica, así como el automovilístico. El acercamiento británico a la UE se hará según el «modelo suizo», de forma que el país aporte al presupuesto comunitario global y ese importe se destine a paliar las disparidades entre los distintos territorios.

Evitar el 'cherry picking'

Suiza, que no pertenece a la UE, paga anualmente 375 millones de euros, pero el mercado británico es cuatro veces mayor que el suizo, de ahí la aportación pensada para el Reino Unido, que se salió de la Unión en 2020. Otra fuente que cita el diario señala que, desde la perspectiva europea, quieren evitar la idea de un acercamiento selectivo o interesado, lo que en inglés se conoce como cherry picking (tomar solo que lo que va en el propio beneficio). Todos estos detalles no han sido confirmados por el Gobierno laborista, pero el primer ministro, Keir Starmer, no esconde su voluntad de una mayor integración en la UE. El domingo dijo en una entrevista con The Observer: «El Reino Unido debe estar en el corazón de una Europa más fuerte en defensa, en seguridad, en energía y en economía». Aunque las bases del Partido Laborista se consideran mayoritariamente favorables a un retorno del Reino Unido a la UE, es muy distinto en el campo de la derecha: tanto el Partido Conservador como el populista Reform UK (primero en los sondeos de intención de voto) se niegan rotundamente a considerar siquiera la vuelta atrás en el «Brexit». De hecho, y a preguntas de The Times, la responsable de Exteriores del Partido Conservador, Priti Patel, se mostró en contra de cualquier pago a la UE al calificarlo de «dinero del contribuyente (británico) entregado a las instituciones europeas, sin fecha de caducidad y sin mandato democrático».

Por otro lado, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, abordaron ayer con Keir Starmer los planes del Reino Unido de participar en el préstamo comunitario de 90.000 millones de euros para Ucrania, que impulsaría las relaciones de sus industrias de defensa.