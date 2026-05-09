Trump logra beneficios extras por la guerra para el combustible de EE UU

Publicado por Jos e A. Gonzalez Madrid Creado: Actualizado:

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) plantea el uso del Jet A, el combustible empleado de forma mayoritaria en Norteamérica, como una alternativa práctica para aliviar la presión sobre las cadenas de suministro del sector aéreo en un momento de fuerte tensión en el mercado del queroseno.

El precio del combustible de aviación se mantiene en niveles excepcionalmente altos. La referencia global de la Iata se situó la última semana en 181,22 dólares por barril, un 1% más que la semana anterior, mientras que el queroseno tipo jet fuel en el Golfo de EE UU marcó 4,163 dólares por galón el 4 de mayo, equivalente a unos 175 dólares por barril, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. En este contexto, el director de Operaciones Técnicas y Vuelo de la Iata, Stuart Fox, explicó que el Jet A comparte muchas características con el Jet A-1, el estándar utilizado en la mayoría de las operaciones internacionales. La principal diferencia entre ambos está en el punto de congelación, un elemento relevante para la planificación de vuelos que atraviesan zonas de temperaturas muy bajas.

Fox también subraya que el Jet A cuenta con una ventaja adicional en el actual escenario energético: se produce a gran escala fuera de Oriente Próximo. Esa disponibilidad podría dar más margen a las aerolíneas ante eventuales problemas de suministro y reducir su exposición a las tensiones que afectan a las rutas tradicionales de abastecimiento.

Según la Iata, allí donde sea viable incorporarlo, este combustible permitiría a compañías europeas y de otras regiones operar con una flexibilidad similar a la de muchas aerolíneas en Canadá, donde el uso alternativo de Jet A y Jet A-1 forma parte de la operativa estacional.

Para facilitar esa transición, la Iata y la Agencia Europea de Seguridad Aérea han publicado orientaciones específicas sobre el uso del Jet A en mercados donde tradicionalmente se emplea Jet A-1. Las guías recogen los principales aspectos técnicos y operativos que deberán tener en cuenta aerolíneas, aeropuertos y proveedores de combustible. En el caso de los operadores, la clave será incorporar el punto de congelación más elevado del Jet A a la planificación de rutas por espacios aéreos fríos y garantizar que cada vuelo se mantiene dentro de los límites operativos aprobados para la aeronave. Para aeropuertos y suministradores, la introducción de este carburante exigirá un proceso ordenado de gestión del cambio, con actualización de procedimientos, identificación clara del producto, comunicación entre los agentes implicados y controles de calidad.