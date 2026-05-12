BBVA AM alcanza los 4.647 millones de euros bajo gestión en Castilla y León en 2025, un 7% más

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La industria de fondos de inversión cerró en máximo histórico en 2025 tras alcanzar en diciembre la cifra de 450.889 millones de euros de patrimonio bajo gestión, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior. Y a lo largo de 2025 se observó un incremento en el número de partícipes en fondos de inversión cercano a los 1,25 millones en el año (+7,5%) llegando a los 17,8 millones de partícipes en total. Para BBVA también ha sido un año excelente, ya que BBVA Asset Management cerró el ejercicio con 58.280 millones de euros en patrimonio gestionado en todos los territorios, con un crecimiento del 7,9%, con respecto al cierre de 2024, mantiene su foco en la gestión activa, la selección de fondos de otras gestoras y la personalización.

BBVA en Castilla y León cuenta con un patrimonio total de 4.647 millones de euros invertidos en fondos en 2025, un 7,2%más que en el año anterior y cuenta con más de 132.000 partícipes. El peso del patrimonio de esta comunidad autónoma en BBVA AM es del 7,6%. “En inversiones, la mejor decisión no es dónde ni cuándo invertir, sino contar con un acompañamiento personalizado para hacerlo según los objetivos y el perfil de cada cliente”, ha señalado Belén Blanco, responsable de BBVA AM para Europa. “Y, además, crear un hábito de inversión recurrente y empezar cuanto antes. Esa es la auténtica clave del éxito”, ha añadido.

Fondo futuro sostenible

El fondo BBVA Futuro Conservador, FI es uno de los ejemplos más representativos de cómo la entidad integra sostenibilidad y compromiso social en su oferta de inversión. Con más de 1.600 millones de euros de patrimonio a cierre de diciembre de 2025, el fondo promueve características ambientales y sociales y, además, mantiene un marcado componente solidario. Desde su lanzamiento en 1999 ha donado más de 7,7 millones de euros para impulsar 144 proyectos solidarios, que han beneficiado de forma directa a más de 100.000 personas y de manera indirecta a más de 500.000. La edición de 2026 consolida este recorrido bajo el lema invertir hoy para proteger el mañana. En esta convocatoria se repartirán nuevamente un millón de euros a través de 25 donaciones destinadas a iniciativas con impacto social y medioambiental. La convocatoria se lanzó el NOTA DE PRENSA 12, mayo, 2026 pasado mes de enero y ha recibido más de 250 proyectos candidatos, de los 30 se desarrollan en territorios de la Dirección Territorial Noroeste.

Las donaciones se distribuirán entre proyectos de cinco grandes ámbitos de actuación. Medioambiente, inclusión social, educación, creación de empleo para colectivos vulnerables y dependencia, mayores y salud. Este año, además, la convocatoria incorpora un foco especial en proyectos medioambientales vinculados con la restauración de ecosistemas, la reforestación y la prevención de incendios forestales. Los incendios representan una de las mayores amenazas para los entornos naturales y para muchas comunidades rurales que dependen de ellos, por lo que la iniciativa busca no solo recuperar lo que se ha perdido, sino también impulsar proyectos que ayuden a gestionar el territorio de forma sostenible y a prevenir futuros desastres. El millón de euros se repartirá mediante dos categorías de apoyo. Por un lado, se concederán cinco grandes premios de 72.000 euros, uno para cada una de las cinco áreas de actuación. Por otro, se otorgarán veinte donaciones de 32.000 euros destinadas a impulsar proyectos sociales y medioambientales.

De estas, dieciséis se dirigirán a iniciativas sociales de ámbito local repartidas entre distintas direcciones territoriales y cuatro apoyarán proyectos medioambientales que podrán desarrollarse en cualquier punto de España. Como en ediciones anteriores, el proceso de evaluación contará con la participación voluntaria de empleados de BBVA que colaborarán en la selección de los proyectos finalistas. En esta edición se ha alcanzado un nuevo récord de participación con 338 voluntarios, lo que supone un incremento del 28 por ciento respecto al año anterior. De ellos, 59 pertenecen a la Dirección Territorial Noroeste. Su implicación vuelve a poner de manifiesto el compromiso del equipo humano de BBVA con las iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad.