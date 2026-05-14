La OPEP se queda sin colchón de reserva de petróleo

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Hay una cifra que resume mejor que ninguna la magnitud de lo que está ocurriendo en los mercados energéticos desde que estalló el conflicto entre EE UU e Irán y el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz quedó paralizado: 1.000 millones de barriles. Esa es la cantidad de crudo que los países productores del Golfo han dejado de exportar en las últimas diez semanas, según el boletín mensual de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que se ha publicado este miércoles. El impacto ha tardado en trasladarse por completo a los precios, aunque en abril la cotización del Brent llegó a dispararse hasta los 144 dólares antes de desplomarse por debajo de los 100 cuando circularon rumores de acercamiento diplomático.