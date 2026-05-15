Iberdrola acompaña al proyecto Convi‑Bol, Premio SUPERA Social, en su primer foro en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Embajadora Iberdrola, Marta Fernández, ha participado en el I Foro Convi-Bol Ciudad de León, una iniciativa impulsada por el Grupo Convi-Bol y el CEIP Lope de Vega de Armunia, centro ganador del Premio Iberdrola SUPERA Social, que pone el acento en el deporte como herramienta de inclusión, igualdad y convivencia, junto a otras deportistas paralímpicas como María Martín (esquí) y Sara Aller (boccia).

El encuentro, que ha reunido a representantes institucionales, docentes y profesionales del ámbito educativo y deportivo para reflexionar sobre el papel del deporte en la transmisión de valores y en la generación de oportunidades, especialmente entre mujeres y jóvenes, ha sido un rotundo éxito y el ambiente ha combinado emoción y cercanía con momentos muy inspiradores, en un formato dinámico y participativo.

Esta iniciativa se enmarca además en la celebración de la II Convi‑Bol Ciudad de León, una cita educativa que ha reunido a más de 500 escolares y 70 docentes de distintos centros educativos con el objetivo de promover la inclusión, la igualdad y la convivencia a través del deporte, consolidando el crecimiento y alcance de este proyecto en la comunidad educativa.

El proyecto Convi‑Bol, reconocido en los Premios Iberdrola SUPERA, se basa en la práctica del Colpbol, una disciplina cooperativa e inclusiva que fomenta la participación equitativa de todo el alumnado y elimina los roles dominantes. Esta metodología se ha consolidado como una herramienta eficaz para mejorar la convivencia escolar, favorecer la igualdad de género y promover la integración social y cultural desde edades tempranas, especialmente en contextos educativos diversos.

“Proyectos como Convi‑Bol demuestran el enorme poder del deporte para educar en valores, fomentar la igualdad y generar oportunidades reales desde edades tempranas”, ha subrayado Marta Fernández.

Al acto han asistido el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, y la responsable de Patrocinio Paralímpico de Iberdrola, Susana Murias, junto a las personas impulsoras de esta iniciativa educativa: María José Núñez Morán, directora del CEIP Lope de Vega, y Elías Rubio Martínez, maestro y coordinador del proyecto Convi‑Bol, cuya labor está siendo clave para convertir esta propuesta en un referente de innovación educativa, “aprender a convivir también se entrena y el patio es uno de los mejores lugares para hacerlo. Construyamos un futuro mejor desde la educación”, ha resaltado Rubio.

Asimismo, el delegado de Iberdrola ha destacado que “estamos orgullosos de apoyar iniciativas que promueven el deporte como motor de inclusión y convivencia en el ámbito educativo”.

Las embajadoras Iberdrola inspiran y visibilizan a más de 800.000 mujeres deportistas federadas

Iberdrola impulsa referentes femeninos que inspiran a una amplia comunidad de mujeres con vocación deportiva, contribuyendo a generar un cambio cultural desde la base. La compañía fomenta la participación de las mujeres en el deporte apoyando de manera continuada el trabajo de federaciones y proyectos con los que mantiene un vínculo permanente, un compromiso que se materializa a través de la figura de las embajadoras Iberdrola, protagonistas activas de este proceso de transformación social.