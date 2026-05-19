Galán refuerza su apuesta por Iberdrola con la inversión de casi 6 millones en acciones

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha invertido casi 5,9 millones de euros en la compra de 300.000 acciones de la compañía, reforzando así su apuesta por la energética que dirige. Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Galán adquirió el pasado 13 de mayo ese paquete de títulos de Iberdrola a un precio de 19,54 euros por acción, con una inversión así total de 5,86 millones de euros.

Los títulos de Iberdrola cotizaban este lunes a las 14.04 horas a un precio de 19,34 euros por acción, registrando una subida del 0,73% con respecto al cierre del pasado viernes.

La operación se produce en un contexto de crecimiento sostenido del grupo y refleja así la confianza del primer ejecutivo en la solidez del modelo de negocio y en las perspectivas a largo plazo de la eléctrica. Con esta nueva adquisición, Galán roza los 14 millones de títulos de la compañía, que ha ido adquiriendo a lo largo de sus 25 años al frente del grupo.

La compra de acciones por parte del presidente de Iberdrola refuerza además el mensaje de confianza con su evolución bursátil, que ha mostrado una trayectoria consistente y resiliente en los mercados, apoyada en su diversificación geográfica y en la calidad de sus activos regulados.

De hecho, este año la compañía ha vuelto a alcanzar máximos históricos, superando los 138.000 millones de euros de capitalización bursátil, lo que la sitúa como la primera ‘utility’ de Europa y entre las dos más grandes del mundo.

El pasado mes de septiembre, Iberdrola lanzó su nuevo plan estratégico 2025-2028, en el que prevé unas inversiones de 58.000 millones de euros para el desarrollo de redes eléctricas, enfocándose en Reino Unido y Estados Unidos como mercados principales.

Además, la energética ha sacado de Bolsa sus filiales en Estados Unidos, Avangrid —a finales de 2024— y en Brasil, Neoenergia, en una operación culminada el pasado mes de abril. Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de euros de hace un año. Con estos resultados, el grupo mejoró sus previsiones para 2026 y prevé un crecimiento de más del 8% en el beneficio neto ajustado, excluyendo plusvalías por rotación de activos.