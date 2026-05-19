La CNMC apuesta por ciclos combinados y la nuclear frente a los apagones hasta generalizar el almacenamiento de renovables, el hidrógeno y la hidráulica de bombeo

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández Viciéa, participa en el Foro Económico de El Norte de Castilla.Leticia Pérez

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La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, apostó hoy en Valladolid por los ciclos combinados y la energía nuclear para hacer frente a los apagones eléctricos hasta poder generalizar el almacenamiento de las energías renovables, la producción de hidrógeno verde y la hidráulica de bombeo. “Nunca hay garantía cero pero, tras la fuerte penetración de las renovables en los últimos años, el sistema tiene que evolucionar en el mismo sentido”, subrayó.

Con motivo de su participación en el Foro Económico de ‘El Norte de Castilla’, Fernández abogó por “evolucionar” hacia un sistema “muchísimo más descarbonizado” y poder garantizar el suministro con tecnologías “menos gestionables” como el sol y el viento para lograr la seguridad necesaria". “Hay que adoptar medidas y utilizar todos los mecanismos disponibles que proporcionan seguridad de suministro hasta lograr la descarbonización absoluta”, añadió.

La presidenta de la CNMC reconoció, según recogió la Agencia Ical, que, tras el apagón ocurrido el año pasado, el organismo puso el foco en diseñar medidas para evitar episodios similares en el futuro, tal y como quedó recogido en el informe emitido en marzo. Un documento de conclusiones y recomendaciones para reforzar el sistema desde todos los puntos de vista. “Priorizamos la elaboración de este informe, con las propuestas de mejora, antes de iniciar los expedientes sancionadores, tras detectar incumplimientos de las operaciones”, precisó. En todo caso, consideró que los mecanismos de gestión del sistema eran “suficientes” el día del apagón, pese a reconocer la obligación que “todo el mundo” cumpla con las obligaciones que le competen.

Cani Fernández aprovechó este asunto para cargar contra la política de la Unión Europea, al asegurar que, de haber existido más interconexión energética entre los países, “probablemente”, no se habría producido el apagón en la Península Ibérica.

En este sentido, citó los “obstáculos brutales” impuestos por la Autoridad de Competencia Francesa a la puesta en marcha de una red energética europea. “Nuestra energía es sistemáticamente más barata que la francesa pero no puede llegar a los alemanes. Francia ha decidido que quiere vender su energía nuclear al norte de Europa y no comprar energía barata en el sur”, lamentó. Fue entonces cuando se preguntó por qué la Comisión Europea no abre un procedimiento de infracción por este tipo de prácticas. Su crítica fue más allá, hasta el punto de sentenciar: “Antes, Francia nos tiraba las fresas y ahora, nos tiran los electrones”.

A su juicio, hay un “problema grave” de falta de integración de mercados en la UE que tiene un alto coste para España. También puso el ejemplo de la liberalización de los ferrocarriles en España para poner a disposición la red nacional a operadores ferroviarios europeos mientras Renfe ha encontrado numerosos problemas para entrar en el país galo.

La presidenta de la CNMC aseguró, según Ical, que que hay un coste económico “brutal” para las empresas por la fragmentación normativa, tanto en la Unión Europea como en la propia España. “No han desaparecido las fronteras en Europa pero tampoco en nuestro país, con la existencia de un régimen de 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. “Hay un problema grave de falta de integración de los mercados que cuesta mucho dinero”, aseveró. Mencionó el caso de los capitales, con un ahorro europeo que se va a Estados Unidos en lugar de financiar las startups propias europeas pero también lo que sufren los consumidores, por que las políticas de consumo están transferidas a las autonomías.

“Esto no funciona bien y, fruto de ello, es que recibimos quejas de consumidores en temas de energía y telecomunicaciones, entre otras. Y no podemos hacer nada por que no somos autoridad de consumo, que es algo que nos frustra mucho. Hay comunidades donde la protección al consumidor es muy buena y en otras, no tanto”, sentenció. De ahí que considerara que es “imposible” que una empresa, sobre todo si es una pyme, pueda “escalar” y salir de su territorio si necesita saber 17 legislaciones diferentes.

Combustibles al alza

En cuanto al precio de los combustibles por el conflicto de Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, Cani Fernández dejó claro que la gasolina seguirá con la escalada alcista. “Tenemos una situación crítica, por que tal y como apuntó el director de la Agencia Internacional de la Energía, es la crisis energética más grave de los últimas décadas”, alertó. Ante este panorama, abogó por “acomodar” la demanda de combustible a una oferta escasa y a precios altos. “Es un mensaje que no gusta a nadie por que, obviamente, necesitamos el transporte”, explicó.

Añadió que hay que garantizar en una situación extraordinaria que no haya distorsiones de mercado distintas a las que el propio mercado crea. Es decir, que nadie se aproveche de esta realidad para trasladar subidas superiores, que va en contra de los intereses de los consumidores.

De ahí el papel de la CNMC que hace un seguimiento, en tiempo real, de las más de 12.000 estaciones de servicios existentes en España para estudiar la evolución de los precios de los carburantes en una zona y así evitar comportamientos de naturaleza “colusiva o de abuso”.

Valoró la medida adoptada por el Gobierno de España de reducir los impuestos al carburante, que además impacta de forma diferente al consumo profesional, frente a la aprobada con la guerra de Ucrania de la bajada “discriminada” del precio del litro. “No funcionó por que era una media regresiva, ya que no todo el mundo necesita ese apoyo, y, además, no manda la señal de que cuando hay una carestía hay que consumir menos”, manifestó.

Por lo tanto, concluyó que las subidas del combustible continuará pero sin olvidar que España está mejor preparada que otros países de la Unión Europea por su capacidad de refino. En este sentido, recordó que las compañías aéreas ya han apuntado que no habrá cancelación de vuelos por que tienen “asegurados” los contratos de combustible a largo plazo. Eso sí, apuntó que, otra cosa, será el precio de los vuelos. Además, aseguró que todo dependerá del tiempo en que el tráfico en Estrecho de Ormuz esté cerrado y su capacidad de recuperación del refino.

El título de su intervención ‘Pymes y competencia para impulsar la economía española’ sirvió para que la presidenta de la CNMC subrayara que las pequeñas y medianas empresas son un activo estratégico en el tejido industrial del país, al concentrar el 99,8 por ciento, generar alrededor del 65 por ciento del empleo y conformar el 55 por ciento por ciento del valor añadido.

Dispersión normativa

Reiteró el problema que supone la fragmentación o dispersión normativa, la burocracia y las trabas administrativas para llegar a un mercado potencial de 450 millones de usuarios que tiene Europa. “Perdemos competitividad con otras potencias precisamente por esa falta de escala y nos vamos descolgando poco a poco de un mundo que cada vez es más digital y donde solo compiten los mejor preparados”, criticó.

En el caso de España, expuso que una empresa que quiera expandirse debe tener en cuenta las normas de 19 territorios, además de las existentes en los ayuntamientos y también las nacionales. De ahí que sacara pecho de las decisiones que ha adoptado la CNMC durante su mandato para que las pymes puedan competir a la hora de participar en la contratación pública. “La pyme es una fuente importante de ingresos y para las administraciones públicas significa acceder a mejores precios, acceder a calidades y productos, servicios innovadores porque son más ágiles y pueden innovar con mayor rapidez y además están más apegadas al territorio, con lo cual ayuda más en la cohesión territorial”, precisó.

También valoró la labor para desarticular los carteles que son “dañinos” para la sociedad y que afectan, en “demasiadas ocasiones” a la contratación pública, sobre todo en la construcción de infraestructuras viarias y ferroviarias. “En definitiva, la CNMC es aliada de las pymes”, añadió.