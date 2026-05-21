La Junta amplía a los 42 millones las ayudas para contratar desempleados en municipios

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha ampliado hasta los 42 millones de euros la cuantía del Plan Integrado de Empleo Local, que permite la contratación de más de 4.000 desempleados en municipios de la Comunidad, el 95 % de ellos en localidades de menos de 5.000 habitantes.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la ampliación presupuestaria, que supone incrementar los 28 millones de euros iniciales hasta los 41,7 millones, para atender todas las solicitudes presentadas por ayuntamientos y diputaciones, ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Carlos Fernández Carriedo.

Además, se ha dado el visto bueno a la propuesta de resolución de este Plan Integrado de Empleo Local, que permitirá contratar a un total de 4.153 personas en situación de desempleo, resolución que se hará efectiva la próxima semana a través del Servicio Público de Castila y León.

Fernández Carriedo ha explicado que el plan de empleo está destinado a generar actividad económica, mejorar espacios públicos y prestar servicios en sectores como el turismo, la cultura, el medio ambiente o la atención social, sobre todo en el medio rural, al que pertenecen el 95 % de las solicitudes.

Además, ha destacado que el plan ha registrado un crecimiento notable con respecto al 2025 en todas sus variables, con un 4,5 millones más de presupuesto, lo que permitirá llegar a 118 entidades locales más e incrementar el número de trabajadores en 297 respecto a la edición anterior.