Miles de personas exigen que baje el alquiler: «Trabajamos para vivir"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Repiqueteo de llaves este domingo en varias ciudades españolas. Miles de inquilinos salieron a las calles de Madrid, Zaragoza, Badajoz y Teruel para reclamar una bajada de los precios del alquiler, bajo el lema ‘Trabajamos para vivir, no para pagar’. Costes al alza, requisitos abusivos y una cada vez más tardía edad de emancipación juvenil son algunos de los motivos que lanzaron a decenas de agrupaciones y miles de manifestantes a las calles para defender su derecho a una vivienda digna, convocados por el Sindicato de Inquilinas. Detrás de una pancarta que rezaba ‘la vivienda nos cuesta la vida’, levantaron las llaves de sus pisos para hacer ruido y mostraron carteles con lemas como ‘derecho a techo’ o ‘piS.O.S’, ante una situación que, denunciaron, es «insostenible». «Estamos gastando nuestro sueldo en pagar el alquiler. El derecho a la vivienda se ha convertido en un negocio, gracias a la especulación y al rentismo. Gracias a un Gobierno y unas comunidades que permiten que se especule con la vivienda», señaló Susana Pineda, portavoz del Sindicato de Inquilinas en Madrid, en la manifestación de la capital. Entre sus principales demandas, los contratos indefinidos de alquiler y la recuperación de las viviendas destinadas a uso turístico de forma ilegal. Además de ello, la marcha exigió una bajada de los alquileres y de una subida del salario y de las pensiones mínimas hasta los 1.500 euros.