La medida europea que cambiaría el mercado automovilístico tal como lo conocemos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sector automovilístico europeo se enfrenta a lo que podría convertirse en su mayor transformación en décadas. Según informaciones reveladas por el prestigioso diario económico alemán 'Handelsblatt', la Comisión Europea ultima una estrategia fiscal que modificaría sustancialmente las reglas del juego en la comercialización de automóviles, especialmente aquellos destinados al mercado corporativo.

La iniciativa, que ya habría entrado en fase de debate entre los estados miembros, apunta directamente a los vehículos de empresa con motor de combustión interna. El objetivo sería eliminar progresivamente las ventajas tributarias de las que actualmente disfrutan estos vehículos, estableciendo como fecha límite el año 2028, es decir, dentro de apenas tres años.

Aunque a primera vista pudiera parecer una medida con alcance limitado, las cifras revelan una realidad completamente diferente. En España y el resto de países de la Unión Europea, los vehículos corporativos representan aproximadamente el 60% de todas las matriculaciones de automóviles nuevos. Esta proporción incluye flotas de empresas, operaciones de renting y compañías de alquiler de vehículos.

El contexto de una decisión trascendental

Esta posible normativa llega en un momento crítico para la industria automovilística europea. Después de que Bruselas decidiera mantener la prohibición de venta de vehículos de combustión a partir de 2035, tal y como establecía el calendario inicial, la Unión Europea busca alternativas menos traumáticas para acelerar la transición hacia la movilidad sostenible.

El sector del automóvil atraviesa actualmente una situación delicada, con importantes fabricantes enfrentándose a reestructuraciones, caídas en ventas y la presión de la competencia internacional, especialmente de fabricantes chinos. Una prohibición abrupta podría resultar devastadora para una industria que emplea a millones de personas en toda Europa, incluyendo España, donde el automóvil representa uno de los pilares fundamentales de la economía.

Por ello, la estrategia fiscal parece ser la vía elegida por Bruselas para incentivar el cambio sin necesidad de imponer prohibiciones directas. Al eliminar las deducciones y beneficios tributarios de los vehículos de combustión destinados a uso empresarial, se pretende hacer más atractiva económicamente la adquisición de vehículos eléctricos o de bajas emisiones.

Impacto en el mercado español

En España, donde el mercado de vehículos corporativos tiene un peso considerable, esta medida podría generar un efecto dominó de gran magnitud. Las grandes empresas, multinacionales y pymes que renuevan periódicamente sus flotas se verían obligadas a recalcular sus estrategias de movilidad corporativa.

Los expertos del sector anticipan que la eliminación de ventajas fiscales encarecería significativamente el coste total de propiedad de los vehículos diésel y gasolina para uso empresarial. Actualmente, las compañías españolas pueden beneficiarse de deducciones en el Impuesto de Sociedades y otras ventajas tributarias al adquirir vehículos para sus empleados o actividades comerciales.

Las empresas de renting, que en España mueven decenas de miles de vehículos anualmente, serían uno de los sectores más afectados. Su modelo de negocio se basa precisamente en optimizar las ventajas fiscales de los vehículos que ofrecen a sus clientes corporativos. Un cambio normativo de esta magnitud les obligaría a reorientar completamente sus catálogos hacia opciones eléctricas o híbridas enchufables.

La estrategia europea para la descarbonización

Esta posible normativa se enmarca dentro del ambicioso plan de la Unión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050. El transporte por carretera representa actualmente una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el continente, con aproximadamente el 20% del total de emisiones de CO2.

Al centrar la medida en los vehículos de empresa, Bruselas apunta a un segmento del mercado que tiene un efecto multiplicador en la renovación del parque automovilístico. Los vehículos corporativos suelen tener ciclos de renovación más cortos que los particulares, generalmente entre 3 y 5 años, lo que significa que posteriormente pasan al mercado de segunda mano, influyendo así también en las opciones disponibles para compradores particulares.

Reacciones y perspectivas

Aunque la Comisión Europea no ha confirmado oficialmente estos planes, las filtraciones publicadas por medios alemanes han generado intensos debates en el sector. Algunos fabricantes europeos, que ya han invertido miles de millones en la electrificación de sus gamas, verían con buenos ojos una medida que acelerase la adopción de sus nuevos modelos eléctricos.

Sin embargo, otros actores del sector advierten sobre los riesgos de una transición demasiado acelerada, especialmente considerando las actuales dificultades en el despliegue de infraestructuras de recarga en muchas regiones de España y Europa. La autonomía limitada y los tiempos de carga siguen siendo barreras importantes para muchas empresas que necesitan vehículos para largos desplazamientos o uso intensivo.

Los próximos meses serán decisivos para conocer si esta propuesta fiscal se materializa finalmente y en qué términos exactos. Lo que parece claro es que el modelo tradicional de movilidad corporativa afronta cambios profundos que marcarán el futuro del sector automovilístico en las próximas décadas.