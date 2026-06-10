El Gobierno renueva el plan Verano Joven

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Los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 y con residencia legal en España podrán volver a beneficiarse este verano de descuentos de hasta el 90% para viajar en autobús y tren. Este martes el Consejo de Ministros ha renovado el programa Verano Joven, por el que los beneficiarios solo pagarán el 10% de los billetes de autobús estatal y de trenes de media distancia convencional y de red de ancho métrico. Además, tendrán un descuento del 50% en trenes Avant y de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con una rebaja máxima de 30 euros por billete, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. También podrán optar a un descuento del 50% en el bono Global Flexible de Interrail.