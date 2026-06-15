ABANCA y Afundación entregan 360 equipos de extinción de incendios a colectivos locales en la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

ABANCA y su Obra Social, Afundación, han dado un nuevo paso en su compromiso con la protección del medio rural de la provincia de León con el reparto de 360 kits de extinción de incendios forestales en los territorios de la provincia que resultaron más afectados por los fuegos del pasado verano: El Bierzo, Riaño, La Bañeza y la comarca de Astorga.

La Asociación Berciana de Agricultores, la Mancomunidad de Riaño y diferentes municipios de la comarca de La Bañeza y Astorga han sido las entidades receptoras de los equipos y serán las encargadas de distribuirlos para cubrir el mayor territorio posible.

Los lotes suministrados han sido diseñados específicamente para optimizar las labores de extinción en entornos rurales y facilitar una actuación ágil antes de la llegada de los servicios de emergencia. Cada kit está compuesto por una mochila rígida con lanza de doble acción que expulsa agua de manera continua y un batefuegos para sofocar las llamas sobre el terreno.

Este material forma parte de un lote global de 1053 kits adquiridos por la entidad financiera y su Obra Social para reforzar los recursos de las zonas más vulnerables del noroeste peninsular y Extremadura.

Esta adquisición de material forma parte del Plan de Acción contra los incendios que activó el banco en agosto de 2025 y que se está ejecutando a través de Afundación. Este programa global se estructura en torno a tres grandes ejes: el apoyo económico a los afectados, la restauración medioambiental de los terrenos dañados y, de manera prioritaria, la prevención y la concienciación social.

El bloque de prevención cuenta con una dotación específica de un millón de euros destinada íntegramente a la adquisición de material y tecnología.