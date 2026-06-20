El Gobierno desoye a Europa y no reforma el plus a la pensión por hijo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno sigue sin mover ficha más de un año después de que Europa volviera a alzar la voz y calificara de discriminatorio el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones. No hay visos de que, al menos en el corto plazo, se vaya a reformar este plus que tantos quebraderos de cabeza está dando al Ejecutivo desde su creación, hace ya más de una década. Europa considera contrario al derecho comunitario exigir condiciones adicionales a los hombres; es decir, que no estén en igualdad de condiciones. Pero nada ha cambiado. En cuanto al diseño del complemento, porque los números, los beneficiarios, sí que han sufrido un vuelco importante en este último año. Mejor dicho, un 'sorpasso'. Porque tras la sentencia europea del 15 de mayo de 2025, los hombres con hijos se han lanzado a solicitar de forma masiva esta ayuda que se sitúa de media en 76,89 euros al mes, lo que supone la cantidad nada desdeñable de 1.076 euros al año. Y, de hecho, en este último año el objetivo final para el que fue concebido este complemento, premiar a las mujeres que tengan hijos y mejorar sus pensiones para reducir la brecha que sufren respecto a los hombres, se ha dinamitado, puesto que se ha concedido de forma mayoritaria a los padres y el número de beneficiarios varones se ha triplicado con creces. Concretamente, desde mayo de 2025 se han reconocido más de medio millón de complementos a los nuevos pensionistas (en su mayoría jubilados, pero también pueden optar quienes perciban una prestación por viudedad o por incapacidad permanente), de los cuales casi 290.000 son hombres frente a 213.000 mujeres. Es decir, que paradójicamente la Seguridad Social destina ahora más ayudas para reducir la brecha de género a hombres (el 57,5%) que a mujeres, pese a que ellos cobran de media una jubilación casi 530 euros superior. Así, si en mayo eran 115.000 los que cobraban este plus, ahora se han disparado hasta superar los 400.000, una subida de más del 250%. De esta forma, más de una cuarta parte de los beneficiarios que cobran este plus son ya hombres, cuando un año atrás eran la inmensa minoría, poco más del 13%, frente a prácticamente un 90% de mujeres. En realidad, el fallo europeo ha incrementado con fuerza el número de beneficiarios al eliminar los requisitos que se exigía a los hombres para cobrar este plus y en apenas un año ha pasado de un millón a más de 1,5 millones, un alza prácticamente del 50%. Y seguirá creciendo y beneficiando, al menos de inicio, a los varones, puesto que ellos suelen tener más edad que sus parejas. Las posibilidades de que el Gobierno reforme este complemento son bastante inciertas, puesto que puso encima de la mesa del diálogo social en octubre pasado una propuesta en la que dejaba de conceder esta ayuda de forma automática y exigía acreditar un perjuicio en la carrera laboral por haber tenido hijos para cobrarlo, algo que cosechó el rechazo de los sindicatos.