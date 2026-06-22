España, el país de Europa que más ayudas destina a mitigar el impacto del conflicto

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El conflicto geopolítico en Oriente Medio que se inició en marzo provocó un aumento drástico en el precio de los combustibles que obligó a los gobiernos europeos a comprometer más de 11.600 millones de euros para mitigar el impacto social y económico de los elevados precios de la energía derivados del cierre del estratégico estrecho de Ormuz. Pero existen grandes diferencias en las partidas presupuestarias utilizadas por los diferentes países. España, con un desembolso de 4.747 millones de euros, ocupa el primer lugar del ranking para paliar estos sobrecostes, según el último seguimiento elaborado por el centro de estudios Bruegel. Le siguen, en términos absolutos, Alemania (1.620 millones), Países Bajos (967 millones), Grecia (800 millones) e Irlanda (725 millones). Sin embargo, a la hora de ajustar el gasto al tamaño de sus economías, Alemania desaparece del grupo líder para dar paso a economías más pequeñas como Bulgaria o Irlanda. España lidera en ambas métricas, ya que representa casi la mitad de los fondos comprometidos en la región. Al analizar la variación de los impuestos a la gasolina, el documento revela un contraste muy llamativo en las estrategias de los distintos países. España aplicó una reducción de hasta 30 céntimos por litro de carburante con la bajada del IVA al 10% del gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos y una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible, para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.